Diego Vázquez se pronuncia sobre el caso Juan Pablo Montes, el futuro de Kevin López y Marlon Licona

El Motagua es otro de los equipos que tiene todo listo para la próxima semana emprender los trabajos de pretemporada, pero en la institución azul se siguen dando movimientos en su plantilla.

El técnico de los azules, Diego Vázquez, se ha referido a la actualidad del plantel de cara al torneo Apertura, donde las Águilas han dado de baja al menos cinco futbolistas y otros que no se han renovado hasta la fecha.

La última baja en las águilas fue Juan Pablo Montes, capitán de club y se ha explicado la situación de cara al próximo torneo, donde adelanta que no habrán fichajes.

"Se le terminó su contrato, ganaba bastante bien, estuvo ocho años, me duele muchísimo. Es como cuando un padre es longevo vive mucho, pero duele cuando se va; hay un tema económico que no se puede obviar", dijo Vázquez en el programa Minuto 90.

El estratega del ciclón también se pronunció sobre el futuro del volante Kevin López, quien no ha podido renovar con la institución y su destino no es claro.

"Con él hablamos antes que yo viajara (Argentina) luego que al final del torneo no decidiera renovar, ya que tenía ofertas del extranjero, pero si no le salía iba hablar con nosotros para renovar, pero él le dio prioridad a las ofertas fuera del país. Eso fue lo último que hablamos".

Otro de los jugadores que podría seguir en el equipo es Marco Tulio Vega, quien pese a no tener contrato, ya tiene el visto bueno del entrenador.

"Hoy justamente hablé con él, ya llegó porque estaba en Estados Unidos, está sin contrato y tiene que hablar con los directivos para ponerse de acuerdo en lo económico, pero si de nuestra parte contamos con él".

Uno de los que ha pedido salir del club a pesar de tener contrato es Marlon Licona, quien tiene contrato, pero quiere tener más minutos de participación.

"Él expresó que quiere jugar más, quiere tener más minutos y vamos a ver si hay una posibilidad de cederlo a préstamos a otro equipo, sino seguirá peleando el puesto en Motagua. lo de Licona es a partir de él y es muy entendible".

En relación a los posibles intercambios entre Motagua y Real España por los jugadores Allans Vargas y Omar Elvir, el timonel del ciclón no quiso entrar al detalle. "No hablo sobre supuestos o rumores que están en el aire".

Vázquez aprovechó para mandar un mensaje a Walter Martínez, quien se encuentra en la Selección Nacional, pero en el equipo no ha querido jugar en cierta posición.

"Me sorprendió que jugó por derecha y conmigo no quiere jugar por ahí jajaja. Ahora que venga seguro le voy a decir: "A Coito no le decís nada". Son cosas que tienen nuestros jugadores y ahora va tener que intentar jugar por derecha".

Sin oportunidad de fichajes: "Hoy la realidad es cero posibilidad que venga alguien, salvo alguien con perfil bajo y que no le genere costos al equipo".

Y cerró confirmando los amistosos que tendrán en Estados Unidos. "Vamos a estar una semana y son como cuatro partidos. Uno en Boston, New Orleans, Atlanta y New York".