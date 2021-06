El enigmático mensaje de Jonathan Rougier tras la salida de Juan Pablo Montes de Motagua

Momentos de cambios se viven a lo interno del Fútbol Club Motagua tras las decisiones de no continuar con jugadores que en el tiempo reciente se habían convertido en referentes históricos de la institución por los campeonatos que lograron ganar pero también por el tiempo que estuvieron defendiendo la camiseta del Azul Profundo.

La noticia y la forma de la salida del último gran capitán, Juan Pablo Montes, sorprendió a propios y extraños ya que anteriormente se había anunciado que continuaría con el club. Montes, que declaró después de hacerse oficial su marcha de Motagua, dejo entrever que a lo interno existe dudas con respecto a la dirección que está tomando el club "no se sabe lo que pasa en el equipo, no sé qué soluciones van a tomar. Juan Carlos Suazo no siguió más en el equipo, no se sabe quién es el gerente", dijo Montes.

A esta incertidumbre que se palpita se une el ahora máximo referente del plantel y capitán del Ciclón, el guardameta Jonathan Rougier, que en sus redes sociales posteó un enigmático mensaje: "Y ahora?????".

Si bien el portero no profundizó ni dio su opinión, sí generó comentarios y dudas de los aficionados de las águilas que ven cómo su equipo va perdiendo de a poco a los referentes que hasta hace poco los llevaron a un bicampeonato y a otras finales, tanto en el ámbito local como el internacional.

Con la salida de Montes ya son cinco las bajas confirmadas en el Nido del Águila ya que los futbolistas Sergio Peña, Reinieri Mayorquín, Bayron Méndez y Elmer Güity se fueron del club y los casos de Marlon Licona y Marco Tulio Vega aún no han sido resueltos.

La continuidad de otro de los múltiples campeones de Liga Nacional con el "Mimado de la afición", Kevin López, es incierta; el futbolista se ha rehusado a renovar con las águilas y espera obtener alguna oferta del exterior, particularmente de la MLS, aunque también existe cierto interés de parte de Olimpia para hacerse de sus servicios.