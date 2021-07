A 24 horas de conocer la lista para Tokio 2021: Alex Guity y Christopher Meléndez palpitan los Juegos Olímpicos  

El guardameta titular de la Selección Nacional Sub 23 que participará en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, Alex Naíd Guity, habló en conferencia de prensa a unas horas de conocer los nombres de quiénes viajarán Japón.



El portero que ha sido parte de todo el proceso y que participó en los Panamericanos de Lima 2019 y el Preolímpico de Guadalajara 2021 como titular admitió que se encuentra "a la espera, mañana sale la lista, estamos preparando de la mejor manera para poder en el listado final y poder disputar los Juegos Olímpicos".



El meta que pertenece a Olimpia fue claro al mencionar que Honduras puede "ir a hacer un buen papel, tenemos mucha confianza en nosotros mismos" y sobre la posibilidad de llevar tres refuerzos para la justa Olímpica se limitó a decir que "los refuerzos será una decisión del cuerpo técnico".



Si bien Guity es uno de los indiscutibles en el Seleccionado Nacional, es una realidad que en su club no tiene continuidad y que hasta hace poco era incluso el cuarto portero, sin embargo, él no pierde la calma "Sabemos que el ritmo de juego es importante pero igual hemos trabajado bien en cada entrenamiento y en cada partido, más en la Selección, ahí trato de ir agarrando ritmo de juego para poder estar bien cuando sea de forma oficial" y agregó "Siempre se aprende en cada entrenamiento, uno va adquiriendo experiencia, en cada sesión el profesor habla conmigo y me dice que tengo que aprender y mejorar".



Quién también habló con los medios de comunicación fue el defensor Christopher Meléndez, el "Buho" fue consulstado sobre la presión que podría implicar la herencia de lo hecho por selecciones pasadas en Londres 2012 y Río 2016; sin embargo, para el potente defensor eso no representa mayor tema. "No tenemos que sentir presión por lo que hicieron en el pasado, debemos concentrarnos en lo que nosotros podemos hacer", contestó.



Preguntado por los rivales Nueva Zelanda, Corea del Sur y Rumania a los que enfrentará la Sub 23, Meléndez admitió "Hemos visto videos de los rivales, sabemos de lo que somos capaces, del fútbol que hicimos en el Preolímpico, tocará afianzarnos y hacerlo de la mejor manera para poder contrarrestarlos".







Sobre su posición ya que a pesar de desempeñarse como central también lo puede hacer de lateral e incluso como contención, Meléndez dio a conocer que seguirá participando como el lateral derecho de la Selección Nacional, además comentó sobre la posibilidad de llevar refuerzos "esa pregunta es para el profesor Falero, todos los que estamos acá estamos esperando la lista con nervios; el profe decidirá quiénes son los refuerzos y los que vengan tocará apoyarlos para poder poner el nombre de Honduras en lo más alto posible".



Finalmente el zaguero deja en claro que el mayor enfoque del equipo ha estado en "tener bloques compactos para así poder contrarrestar al rival; la idea es ir a jugar sin miedo (...) todo jugador tiene que acoplarse a quienes tenga al lado, nosotros tenemos una defensa compacta, unida" resaltó.



El listado final para los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 se dará a conocer mañana en conferencia de prensa, el DT Miguel Falero hará oficial el llamamiento de 22 jugadores que representarán al país en Japón.