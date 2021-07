Imperdible: Final adelantada entre Bélgica e Italia impone suspenso en los cuartos de la Eurocopa

Lukaku contra Immobile, ¿De Bruyne contra Verratti?: el Bélgica-Italia del viernes en Múnich (1:00 pm) no es sólo el duelo estelar de cuartos de la Eurocopa, sino también un choque generacional entre una 'Nazionale' desacomplejada y unos 'Diablos Rojos' hechos para el título a pesar de las importantes lesiones.



En esta Eurocopa marcada por las sorpresas, italianos y belgas son de los pocos supervivientes entre las seleccionas llamadas a llegar lejos al inicio del torneo.

VER: Así quedaron los cruces de cuartos de final en la Eurocopa 2021



La 'Azurri' llega al choque después de haber sobrevivido en la prórroga ante Austria (2-1), mientras que los pupilos de Roberto Martínez cosecharon una trabajada victoria ante el vigente campeón Portugal (1-0).

Con su gran poderío, Bélgica se posiciona como la máxima candidata a ganar la Eurocopa de superar a Italia en cuartos de final. Pero el pase a cuartos se produjo con secuelas para ambas selecciones: el equipo de Roberto Mancini acabó el choque exhausto, mientras que los belgas sufrieron las lesiones de Kevin De Bruyne (rodilla) y Eden Hazard (isquiotibiales).



Hasta las horas previas al pitido inicial en el Allianz Arena, los aficionados estarán pendientes de los partes médicos de las dos máxima estrellas, rezando para que puedan estar en condiciones de disputar el partido.

Probables alineaciones

Bélgica: Courtois; Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen; T. Hazard, Witsel, Tielemans, Meunier; E. Hazard/Mertens, Lukaku, Carrasco. Seleccionador: Roberto Martínez



Italia: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. Seleccionador: Roberto Mancini

Ficha: Transmitirá Sky Sports; inicia 1 pm

- Duelo de Rojas -

Tras un inicio complicado en la Eurocopa, España ha enderezado el rumbo y se mide el viernes a Suiza, sorprendente verdugo de Francia, por una plaza en las semifinales del torneo continental.



Un duelo que ha traído a la memoria de los españoles el partido que jugaron ambas selecciones hace once años en el inicio del Mundial de 2010 en el que los helvéticos ganaron 1-0 a la Roja. Pero, esta vez no hay margen para ninguno de los dos, el que pierda se irá a casa y aunque la Roja se perfila como la favorita, no quiere confiarse.

España es la único selección en la historia en anotar cinco goles en duelos consecutivos en la Eurocopa. Los aficionados suizos, tras ver cómo su equipo eliminaba a Francia en los penales, querrán que se repita otra victoria sobre la Roja en una gran torneo, mientras los españoles prefieren recordar que esa derrota acabó con los españoles levantando la Copa del Mundo.



El equipo español llega al partido animado tras superar el lunes a Croacia 5-3 con sufrimiento y alcanzar sus primeros cuartos de final desde la Eurocopa de 2012, que acabó ganando. Antes, la goleada 5-0 a Eslovaquia había servido para borrar las dudas dejadas por los dos empates iniciales ante Suecia y Polonia.



Equipos probables

España: Unai Simón - Azpilicueta, Pau Torres, Laporte, Alba - Busquets, Koke, Pedri - Ferran Torres, Morata, Sarabia. Seleccionador: Luis Enrique Martínez.

Suiza: Sommer - Elvedi, Akanji, Rodríguez - Widmer, Freuler, Zakaria, Zuber - Shaqiri - Embolo, Seferovic. Seleccionador: Vladimir Petkvovic

Ficha: Transmitirá Sky Sports; inicia 10 am