Kervin Arriaga es excluido por Miguel Falero y queda fuera de los Juegos Olímpicos de Tokio con Honduras

Luego de semanas de polémica, misterio y silencio por no ser convocado al último microciclo de la Sub-23, finalmente Kervin Arriaga ha sido excluido de la convocatoria oficial de Honduras para los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

Arriaga, futbolista de 23 años que juega en el Marathón, es uno de los elementos nacionales con mayor proyección, sin embargo ha sido marginado del máximo certamen deportivo por temas sanitarios.

La situación del mediocampista levantó muchas versiones que se manejaron en torno a su ausencia y a pesar de la polémica generada, el cuerpo técnico de la Bicolor dejó que el tema se extenderiera hasta este viernes donde lanzó la convocatoria de los 22 futbolistas seleccionados por el estratega uruguayo Miguel Falero donde el oriundo de Tulián, Puerto Cortés, no figuró.

Arriaga viajó con Honduras al Final Four en junio, no tuvo minutos en los duelos ante Estados Unidos y Costa Rica, aunque sí vio acción en el amistoso ante México el 12 junio.

Kervin Arriaga ha quedado fuera de los Juegos Olímpicos de Tokio con Honduras en medio de polémica.

- ¿Por qué ha sido excluido? -

Falero fue claro y explicó en conferencia de prensa que el jugador sufre de una lesión en su rodilla y no se encuentra en condiciones optimas para poder disputar un certamen de esta magnitud.

Los médicos de la Selección Nacional custodiaron la salud del joven futbolista, quien debía asistir a ocho sesiones para lograr su recuperación, pero solo asistió en una ocasión. Finalmente, el entrenador decidió darle de baja.

Kervin informó a algunos periodistas que estuvo ausente en las últimas semanas de trabajo para descansar de una fatiga en su rodilla, a otros que se encontraba en terapias por dicha molestia que viene arrastrando desde el preolímpico en marzo.

Kervin Arriaga fue de los futbolistas más destacados de la Sub-23 en el Preolímpico de Guadalajara. El jugador lloró cuando recibió la amarilla que le impediría jugar las semifinales del certamen ante EUA.

Del otro lado, se especulaba que la ausencia de Arriaga era por temas de indisciplina, pues él es conocido por ser un jugador temperamental dentro del terreno de juego, asegura que la cosa es distinta cuando trata con sus entrenadores, pues él declaró a DIEZ que, "soy una persona tranquila, no busco meterme a problemas con nadie. Yo soy un jugador que no me gusta hablar con los técnicos, pero con los profes todo está bien. Yo no soy malcriado, puedo tener mi carácter pero malcriado no soy. Estoy claro porque esto es fútbol, si al final no voy, le desearé lo mejor al compañero que vaya", dijo en referencia a las versiones que había cometido actos de indisciplina.

DIEZ además conoció que, previo a la convocatoria, que la relación entre Arriaga y el cuerpo técnico de la Bicolor no ha sido tan buena en las últimas semanas, aunque las inconformidades vienen desde la pandemia donde Falero realizaba sesiones a través de la aplicación de Zoom y este no se conectaba en algunas reuniones, excusándose que no podía usarlo o que no le gustaba.