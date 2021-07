¡Se postula al título! Italia sufrió para vencer a Bélgica y enfrentará a España en un partidazo en semifinales de la Eurocopa

Italia avanzó a las semifinales de la Eurocopa-2020, donde se enfrentará a España, después de inclinar por 2-1 a Bélgica en cuartos de final, este viernes en el estadio Allianz Arena de Múnich.



La 'Azzurra' se adelantó por medio de un gran movimiento de Nicolò Barella (31) y amplió distancias con un golazo de Lorenzo Insigne (44) desde fuera del área. Romelu Lukaku, de penal, redujo distancias para los 'Diablos Rojos' (45+2).

LO MÁS RELEVANTE:

90+5 ¡FINALIZÓ EL PARTIDO! Italia está en semifinales de la Eurocopa 2021 tras vencer a Bélgica 2-1 con goles de Barella e Insigne. En el siguiente partido enfrentarán a España.

88' Derriban a De Bruyne en la frontal del área italiana. Es buena para un especialista.

78' No puede seguir Spinazzola. Se tira al suelo. Yo diría que es la típica lesión muscular de cuando arrancas la carrera. Está claro. No es la primera de este tipo que sufre el jugador. Lo sabe, las conoce, y por eso se le ha puesto esa cara.

73' No puede Chadli. Acaba de entrar, pero se ha roto. Venía de lesión y se ha reventado en la primera que ha tenido. Le atienden en el suelo. No sé si podrá continuar.

65' Ahora la tuvo Spinazzola, desobordó por la izquierda sacó disparo y su tiro salió desviado.

60' Spinazzola evita el gol de Lukaku en la línea, se salvó Italia del empate.

58' Italia no deja de aproximarse al marco de Courtois, no con peligro, pero no deja d atacar.

50' Bélgica busca el empate, Italia resiste, pero con la pelota dominada.

¡Vamos con la segunda mitad desde Múnich!

FINALIZA EL PRIMER TIEMPO...

46' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE BÉLGICA, el "Toro" Lukaku marca de penal y pone el descuento.

45' PENAL para Béligca, falta de Di Lorenzo contra Doku y el árbitro le señala la infracció.

43' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE ITALIA, Lorenzo Insigne manda a guardar un golazo luego de sacarse de encima a Tielemans y saca un disparo imposible para Courtois.

34' Italia está dando un partido muy completo en defensa y ataque, Bélgica ahora intenta el empate.

30' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE ITALIA, Nicoló Barella pone el primero. Error de Vertonghen en la salida y el jugador del Inter aprovecha para cruzarla y dejar sin opciones a Courtois.





26' ¡Ida y vuelta! Bélgica e Italia se desbordan por el primer tanto del partido.

21' ¡DONNARUMMA! Gran jugada de De Bruyne y el arquero italiano salva su marco.

14' ANULADO POR FUERA DE JUEGO. Interviene Chiellini, que está en posición adelantada.







13' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL de Italia, Leonardo Bonucci pone el primero.

7' Italia toca en campo rival, pero no encuentra huecos



2' ¡La primera es de Bélgica! Balón dividido en el área italiana. Sale por bajo Donnarumma para evitar que llegue Lukaku



Arranca el partido entre Italia y Bélgica

ALINEACIONES:



Italia sale con Donnarumma; Di Lorenzo, Chiellini, Bonucci, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile e Insigne



Juega Bélgica con Courtois; Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen; Meunier, Tielemans, Witsel, Thorgan Hazard; Doku, Lukaku y De Bruyne