“Potro” Gutiérrez: “Me encantaría decirle a la gente que vamos a ser campeones, pero lo de Nostradamus todavía no se me da”

Raúl “Potro” Gutiérrez, es un técnico frontal, nunca mira el vaso medio lleno, siempre va al grano y sin rodeos. El entrenador del Real España habla sobre cómo está conformando la plantilla en los aurinegros para competirle a Olimpia y Motagua por el título.

El mexicano no quiere pecar de lanzado y prometer campeonato, aunque dice que sí es momento de buscarlo porque la afición lo pide. No es adivino, pero sí buen entrenador. Se pronuncia sobre el nuevo formato de campeonato y las posibles incorporaciones que tendría el club. Le gusta la idea de la inminente llegada del zurdo Omar Elvir.

En este mano a mano con DIEZ, el mexicano dejó claro que en el primer torneo aprendió que el arbitraje muchas veces en Honduras afecta a equipos como le pasó en los juegos ante Olimpia donde claramente le afectaron. Le deja un mensaje claro a los jugadores tras la salida de Mario Martínez: en sus equipos nadie es indispensable.

¿Qué aprendió de su primer torneo dirigiendo en Honduras?

Muchas cosas, creo que los factores externos que rodean el fútbol son muy parecidos en todos lados y hablo de México, como es el arbitraje, algunas canchas, situaciones que tienen que ver con la gente. Todos esos son escenarios que yo los había vivido en un extremo mayor. Todo eso no nos afectó tanto, lo conocimos de la raíz en Honduras y conoces a los equipos, las canchas, tipo de entrenadores. Esta temporada dejó todo eso, esa visión para que en la próxima no te sorprenda nada y estar consciente de la situación que vas a enfrentar.

Raúl Gutiérrez en este mano a mano con DIEZ en una de las gradas de la sede del Real España tras el entrenamiento. Fotos Neptalí Romero

¿Qué opina del cambio de formato que viene, qué pro y contras tendrá la competencia?

Los entrenadores siempre nos hace falta tiempo para establecer nuestra idea de juego, los muchachos la temporada pasada se esforzaron, a veces salió y a veces no, y con esa disposición de los muchachos me quedo ya que en tres meses de trabajo cambiamos tres años de no clasificar, un equipo competitivo, cambiamos una idea de juego que no se tenía. Eso hay que destacarlo porque fue trabajo de los muchachos, de lo que querían. Hoy la idea es mejorar eso y estamos trabajando con la nueva gente que nos está reforzando.

¿Siente que este Real España que está armando está para competir ante Olimpia y Motagua, porque se quedó cerca el torneo pasado?

Me parece que en lo futbolístico que es lo importante de esto emparejamos, fueron partidos muy cerrados que se definieron por errores propios, errores del árbitro, situaciones que no se concretaron, puedo estar tranquilo dentro de los futbolístico nunca nos vimos superados y el resultado simplemente se vuelve una estadística. Este año creo que con el conocimiento que ya tenemos y las inclusiones de futbolistas en puestos claves el equipo está para competir de mejor forma.

¿Aparte de Ilce Barahona y Carlos Bernárdez, ha pedido más refuerzos?

Estamos en el cierre de todo eso, ya contamos con Ilce y Carlos, son parte importante de lo que creemos en la temporada pasada, por circunstancias, nos faltó. La lesión de Omar Rosas en la semana de las finales, la baja de juego de algunos de nuestros jugadores por la carga de partidos como Ramiro Rocca, de quien ya lo esperábamos y sabíamos que había que cuidar esa curva de rendimiento porque venía de un torneo largo en Guatemala. Esto es de trabajo y sabíamos que lo de Rocca iba a pasar y pasó, ahora nos estamos preparando para cuidar estas cosas y puedo decir que esta vez arrancaremos todos igual en lo físico y futbolístico, habrá amplio margen de mejora camino al campeonato.

¿Se considera candidato al título con lo que está trabajando y lo que tiene?

Pues el año pasado fuimos candidatos al título, este año más aún, es lógico eso.

El entrenador del Real España, Raúl Gutiérrez, explica que está armando un equipo que pueda competir por el título.

La afición de Real España quiere campeonato, ya son cuatro años de sequía pero usted está moviendo piezas, hay salidas, fichajes… ¿Cómo lo ve usted?

Desde que llegué aquí es para mejorar la competencia interna y nadie tiene su puesto seguro, hay jugadores importantes pero esa importancia se la dan ellos con su trabajo. Creo que esa parte es fundamental para nosotros. Esa experiencia del año pasado todo el fútbol hondureño se dio cuenta que tuvimos una plantilla corta, no nos alcanzó para competir como deberíamos. Los muchachos jóvenes están en desarrollo, no les podés dar una responsabilidad así y lo hicieron. Hoy estamos más fortalecidos con jóvenes con otro tipo de calidad que se ajusta al modelo que queremos.

¿Qué posibilidades hay de que Omar Elvir pueda venir a Real España?

Todavía se está trabajando, tengo reunión con Javier Delgado para ultimar detalles porque quiero que este equipo sea altamente competitivo. Me encantaría decirle a toda la gente que sí, vamos a ser campeones, pero todavía lo de Nostradamus no me sale ni lo de adivino; soy bueno pero no soy mago, pero vamos a competir por ser campeones. Ese será el lema desde que llegué a Real España y la historia de este club lo merece como tal. Hubiera sido muy sencillo tirarme a la hamaca y decir: estoy conociendo a los jugadores y viendo qué pasa, no, desde que llegamos tomamos la responsabilidad de meternos en la liguilla, de quedar en primer lugar del grupo. Las circunstancia a mí me dan lo mismo, si la gente dice que los del grupo (del norte) son malísimos, lo siento, yo no puse esos equipos, quedé en primer lugar y es lo que importa, lo demás es pura paja que se dice de gente que opina muy a la ligera. El aficionado tiene todo el derecho de exigir que sea campeón, porque a él no le importa si hay proceso, creo que los que no tienen derecho a opinar así son los que están metidos en el fútbol como directivos, comentaristas, analistas porque ellos saben cómo funciona el fútbol. No se vale que se expresen de esa manera del Real España. Muchos dicen, no, la inversión del Real España, bueno, hagamos un ejercicio, esa gente que habla de esa inversión y que trabaja en la televisión, que nos clarifique también en el periódico. Que digan inversión de Olimpia, tanto, de Motagua, tanto, pero hablar a la ligera no es sano.

¿Al tener jugadores claves en la Selección Nacional porque es año de eliminatorias, que medidas está tomando para no sufrir en partidos que no los tendrá?

Por lo menos en la parte ofensiva que fue donde sufrimos en el torneo pasado la estamos cubriendo, la zona defensiva de alguna manera es más sencilla y la podemos solucionar, pero estamos buscando ser un equipo sólido en todas sus líneas como en el semestre pasado y este año tiene que postularse para ser campeón.

El volante Ilce Barahona en pleno entrenamiento con el Real España. El Potro dice que lo usará como volante. Foto Julio Aguilera

¿Qué posiciones en sí necesita reforzar?

Hoy ya tenemos prácticamente las posiciones que estábamos buscando pero las tenemos cerradas. Pensamos en un volante de contención pero queremos darle proyección a Devron García, Sánchez, Gerson Chávez que son los que han trabajado en esa posición y nos irá bien. En este último análisis le vamos a dar una última revisión para darle fortaleza al equipo.

¿Ante la salida de Allans Vargas hay posibilidades de traer otro defensa central?

Allans Vargas es un buen jugador pero no me gusta hablar a la ligera porque así no es, lo estamos analizando porque estamos analizando la situación del caso de Omar Elvir y Allans Vargas que son jugadores atractivos que son ganadores, vienen de equipos ganadores y a mí eso me importa muchísimo.

La salida de Allans Vargas no fue nada diplomática y generó conflicto. ¿Cómo quedó esta situación; Vargas ya no es parte, usted ya no cuenta con él?

No, no, de hecho estas son situaciones administrativas que se están manejando, de hecho él tiene contrato con el equipo y le están dando una solución para que pueda seguir jugando en otro club y Real España no tenga problemas en ese sentido.

¿La decisión de separarlo fue suya o de la directiva?

De la directiva totalmente. Fue una falta administrativa. Por mí se pudo haber equivocado en cualquier orden deportivo como cualquier futbolista, pero en la cancha siempre cumplió, pero cometió una falta administrativa.

Muchos futbolistas jóvenes trabajan para buscar convencer a Gutiérrez pero tiene que definir una plantilla competitiva.

¿La no renovación de Mario Martínez cómo afectará al club o mejor dicho, quien lo sustituirá; eso no le quita el sueño?

En lo más mínimo, en mi equipo nadie es indispensable, hay jugadores importantes pero eso lo tienen que demostrar en la cancha. Creo que Mario Martínez nos ayudó la temporada pasada, lo puse de capitán al igual que Vargas y en ese sentido estamos en paz. Yo respeté las jerarquías de ellos en base a su trabajo no en otra cosa. A mí no me interesaba Mario Martínez que fue campeón cinco o seis veces, me interesó el Mario Martínez que era ejemplo para entrenar porque trabajó para el equipo, ese es el Mario que yo tuve acá.

¿Cuenta con Buba López?

Al final todo este tiempo da para muchos rumores, la idea… hasta que pasó lo de Mario Martínez y Allans Vargas estaban para iniciar pretemporada y todo eso, lo mismo sucede ahorita. Todos estos jugadores estaban planeados pero hay que esperar a que terminen sus renovaciones y posturas y tomar otras decisiones.

¿Usted tiene algún plan B si no hay renovaciones de estos jugadores como Buba?

Siempre como yo digo, a mí no me gusta futurear, trato de vivir el presente con lo que está y simplemente hoy están en la Selección y estoy buscando que este club juegue sin ellos, cuando regresen lo harán sin vacaciones y son muchos aspectos que acomodar. Ahora mis tres porteros están en selecciones, ahora trabajo con el cuarto y quinto y es lo que hay; la portería es fundamental y estamos a tope con José García par que se convierta en ese guardameta que quiere ser. Tenemos un buen soporte de jugadores para pelear por el título.

¿Cómo usará a Ilce Barahona?

A Ilce lo venimos siguiendo desde que llegamos aquí y siempre lo vimos como volante, es inteligente, puede jugar con la pelota y nos aportará mucho.

¿Lo usará en el lugar de Mario Martínez entonces?

Este equipo no jugará con mediapunta, jugará con dos delanteros, ocasionalmente lo podría hacer de media punta que podría ser Alejandro Reyes, pero la idea es esa, dos adelante.