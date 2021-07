Diego Vázquez lo confirma: “Mario Martínez me interesa pero el tema pasa por lo económico”

Diego Vázquez, técnico del Motagua, ha comenzado la pretemporada con su equipo el 1 de julio y lo ha hecho con la mente puesta en la obtención del título 18 del club azul, sin embargo, lo tendrá que hacer con una que otra adversidad, una de ellas, el tema económico que hace mella, no solo en el seno de la institución motagüense, sino que en casi todos los clubes de la Liga Nacional de Honduras.

En el programa oficial del club, El Vuelo del Águila, el entrenador argentino confirmó, tal y como DIEZ adelantó hace unos días, el interés que mantiene en el mediocampista Mario Martínez (31 años), pero que su fichaje está complicado ya que el tema económico los distancia.

“El caso de Mario, sí, me interesa, pero el tema pasa por lo económico, si dejamos ir a jugadores por eso, no sería congruente, la situación ahora no es contratar a nadie si no bajar la planilla post Covid-19 en este último semestre”, comentó Diego.



También se refirió al caso de Kevin López, quien no ha resuelto su futuro en el extranjero y que le confirmó se presentaría a la pretemporada con el club si a esta fecha no tenía nada confirmado, pero no lo ha hecho.

“Yo hablé con él cuando terminó el torneo, me dijo que iba a presentarse a la pretemporada si no tenía oferta porque está en Estados Unidos donde tiene su familia, no he vuelto a hablar con él porque no se ha presentado. Nosotros queremos que siga pero hay que ver lo que él quiere porque es deportista”, manifestó Diego Vázquez.





Y siguió. “Kevin tiene mucha dinámica, es punzante, tiene mano a mano, pero sí hay jugadores que se pueden adaptar a esta posición porque nadie es imprescindible. En nuestra época nadie se ha destacado como figura, siempre el equipo es el que hace todo”.



Acerca del trueque que Motagua y Real España estudian con respecto a Omar Elvir y Allans Vargas, el estratega azul se limitó a dar detalles. “Eso es un rumor, hay que ver lo que desea el jugador, es algo que no está concreto”.



Finalmente dio su valoración con el tema de Marlon Licona, quien manifestó su deseo de salir del Motagua para buscar más ritmo de juego y más aún cuando ya está siendo valorado para la Selección de Honduras.

“Tiene esa posibilidad, es bueno que salga y juegue. Le conviene estar en un equipo donde juegue porque es de selección, tiene contrato por un año, pero vamos a ver si es deseo de salir. Es un tipo excelente, cuando ha jugado lo ha hecho bien. Un arquero necesita jugar y más ahora que está en la bicolor y puede ir a un Mundial, le ha dado mucho a la institución y no queremos a alguien incómodo, pero eso no quiere decir que no estemos bien con su trabajo”.

El cuerpo técnico del Motagua trabaja para darle la copa 18 al pueblo azul.

Motagua fue uno de los primeros equipos en comenzar la pretemporada junto al Real España y Victoria. El club capitalino lo ha hecho con las bajas de Sergio Peña, Bayron Méndez, Elmer Güity, Juan Pablo Montes y Reinieri Mayorquín, y sin la presencia de su único fichaje, Carlos Meléndez, quien está con la Sub-23 que jugará los Olímpicos de Tokio. Realizan prueba los exUPN, Jason Sánchez y el portero Celio Valladares.