El relato conmovedor de Shirley Perelló: su apellido en Tokio, muerte de su madre y su etapa de superación

Hasta la fecha restan 19 días para el comienzo de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 y una familia hondureña, hará historia al tener a dos hermanos en la justa: la árbitra asistente Shirley Perelló y el guardameta de la Selección Sub-23, Michaell Perelló.

Los signos de felicidad dibujan un semblante de gratitud para la familia oriunda de Puerto Cortés. Las puertas de éxito para dos atletas que han superado obstáculos difíciles en el camino para llegar a este capítulo de su vida.

Así como lo fue para la familia Palacios en la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010 (con Jerry, Johnny y Wilson Palacios), así también lo es para los 'Perelló', una alegría que no se asemeja con cualquier otro momento.

"Ya teníamos la alegría de mi nombramiento a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Ahora con la convocatoria de Michael Perelló es un orgullo escuchar el apellido de la familia, para nuestro padre y amigos. Los frutos se están dando", dijo Shirley Perelló con entusiasmo.

Shirley Perelló junto a Michael Perelló en uno de sus encuentros en la Liga Nacional de Honduras.

DEDICACIÓN A SU MADRE FALLECIDA

Shirley Perelló tiene 35 años. Es madre, esposa y árbitra reconocida en Honduras con participaciones internacionales destacadas.

La familia Perelló goza del deporte por generaciones, en especial con su madre, quien perdió la vida en una cancha de fútbol. Un pasaje de verdadera de tristeza de a quien hoy, le dedican todos sus triunfos junto a sus cinco hermanos, Sergio, Kevin, Ariel, Michael, Sharon y su padre, Sergio Edgardo Perelló Rivera.

Te puede interesar: La conmovedora e historia ejemplar de Shirley Perelló

"Lastimosamente nuestra madre (Leticia Efigenia López Avila) falleció en el 2013, pero al igual que nuestro padre fue un fundamental en el apoyo. Es satisfactoria recompensar y devolver de todo lo que nos dieron. Murió de un infarto jugando fútbol. A ella le gustaba mucho el deporte. La perdimos en una cancha de fútbol", recordó la réferi catracha con signos de tristeza.

"Es primera vez que se da esto en Honduras en unos Juegos Olímpicos, es una satisfacción estar en la historia. Estamos seguros que desde el cielo ella siempre está celebrando con nosotros nuestros triunfos. Agradecemos a nuestros padres, ellos han sido un basto fundamental desde nuestro inicio, tanto en lo educativo, enseñanzas, costumbres. Verdaderamente han sido ejemplares", añadió.

LE DIJERON QUE NO IBA A VOLVER

Los tiempos cambian y las historias de éxitos se construyen a través de los sacrificios, pruebas superadas y perseverancia. Así se traduce la vida de Shirley Perelló, quien en los últimos años ha vivido experiencias inigualables, que a cualquiera le harían bajar los brazos.

Shirley Perelló junto a su hija, Leticia.

"Los sueños que he tenido los he cumplido gracias a Dios, muchas personas piensan que es por argolla, pero no saben los sacrificios que se dan en el camino. Yo tuve una lesión de ligamento cruzado en la rodilla en el 2013, operación de menisco en el 2010, un embarazo prematuro de alto riesgo en el 2014; agradezco a Dios por esos obstáculos, mi hija (Leticia Coello Perelló) ya tiene siete años y es sana, alegre, le gusta mucho hacer deportes", señaló.

Ver: Los hermanos Perelló en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, un hito histórico para Honduras

También hizo énfasis en lo duro del significado de ser mujer en este trabajo y que su esposo, Víctor Coello ha sido un pilar importante. "Estoy completamente enamorada y tengo a un hombre que me apoya en todo lo que hago".

"Siempre se dan piedras en el camino que son pruebas. Con mi embarazo me dijeron que ya habían perdido a Shirley, que ya no regresaría al arbitraje, que eso me dejaba afuera, pero demostré lo contrario. A las árbitras mujeres se nos hace difícil planear una familia, porque son 9 meses de embarazo, recuperación y luego hacer pruebas físicas".

Entre Copas del Mundo, Panamericanos, Olimpiadas, amistosos internaciones, Juegos Centroamericanos y otras competencias, a la destacada juez le restan cumplir dos sueños y uno de ellos está a punto de lograrlo.

"Ahora uno de mis sueños es poder estar en partidos de Concachampions. Quiero trabajar fuerte para estar allí y me resta por llegar a los 100 partidos en Liga Nacional", soltó.

COMPETENCIAS DE SHIRLEY PERELLÓ

Shirley Perelló: nació el 17 de febrero del 1986.

Debut: asistente en el 2008.

Registros:

Mundiales Sub-17: Trinidad y Tobago (2010), Azerbaiyán 2012

-Juegos Olímpicos de Londres 2012

-Mundiales Sub-20: Canadá 2014, Papúa 2016, Francia 2018

-Mundiales mayores: Canadá 2015, Francia 2019

-98 partidos en Primera División en Honduras

-Juegos de la Juventud

-Amistosos selecciones mayores

-Juegos Centroamericanos

-Juegos Panamericanos

-Premundiales Sub-17 y Sub-20.