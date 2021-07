Nadador Julio Horrego será el abanderado de Honduras en la ceremonia de Tokio 2021; Selección Sub-23 no asistiría

Honduras tendrá como abanderado en la ceremonia de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, que se celebrará el próximo 23 de julio, al afortunado atleta Julio Horrego, nadador de 23 años, según confirmó este día el Comité Olímpico Nacional.



En declaraciones a DIEZ, el presidente del ente, Salvador Jiménez, desveló que la decisión se definió por los méritos logrados por Julio en su disciplina, la cual practica en Florida, Estados Unidos.



Él asistirá al máximo certamen deportivo tras la invitación del Comité Olímpico Internacional quien reconoció su capacidad luego de conseguir una prestigiosa marca B para los Juegos, al igual que para los mundiales de piscina corta y larga. Nadaría en los 200 metros pecho.

Julio Horrego será el representante de Honduras en la rama masculina en natación. Horrego es el atleta que mejor marca individual ostenta de los que asistirán al torneo para Honduras, quienes son Julimar Ávila también en natación, Keyla Ávila en taekwondo, Cergia Guity en judo y a falta de confirmación oficial (el lunes debe oficializarse su participación), Melique García en atletismo, según DIEZ llegó a conocer.



Selección de fútbol de Honduras no asistiría al evento de apertura



De acuerdo con Salvador Jiménez, la Selección Sub-23 nacional no participaría en la ceremonia del certamen, consiguiente a lo declarado por el entrenador Miguel Falero el viernes en conferencia de prensa.



El timonel del combinado nacional comentó que la H podría no asistir a la ceremonia debido a la fatiga que un evento como este produce, pues cabe destacar que un día antes, 22 de julio, la Bicolor hace su entreno en el torneo ante Rumania en Kashima, 85 kilómetros alejado de Tokio.