OFICIAL: Marvin "Flecha" Bernárdez es la tercera baja del Olimpia para el Apertura-2021

Pedro Troglio sigue depurando su plantel de cara al Apertura-2021 de la Liga Nacional y tras las bajas del argentino Matías Garrido y del portero Harold Fonseca, hoy se ha confirmado la tercera salida del cuadro merengue.

Se trata del veloz futbolista Marvin "Flecha" Bernárdez, quien le confirmó de forma escueta a DIEZ que no continuará con el tricampeón Olimpia para la siguiente temporada.

"No, no seguiré en el Olimpia", le afirmó el jugador de 26 años a este medio. La noticia no amilana al volante ya que en su cuenta de Facebook hizo una publicación con la frase de "con muchas más ganas que nunca".

El ex jugador del CDS Vida de La Ceiba llegó para el Apertura 2020 al club olimpista y desde su arribo, disputó 25 partidos y logró celebrar un gol, mismo que anotó a la Real Sociedad en la paliza de los leones 5-0 sobre los aceiteros en noviembre del 2020.

La "Flecha" Bernárdez, eso sí, se va del Olimpia pero se lleva bajo el brazo dos títulos de Liga Nacional obtenidos bajo el mando del argentino Pedro Troglio, quien lo cuestionó en una entrevista.

Marvin Bernárdez anotó un gol en 25 juegos con el Olimpia y ganó dos títulos de Liga.

“Hay jugadores que no explotan nunca, otros que lo hacen hasta un año después, la "Flecha" cuando vino tuvo una gran explosión, pero después se quedó un poco”, dijo el estratega argentino una vez consumado el tricampeonato.

La baja de Marvin Bernárdez es la tercera oficial del club olimpista que va en busca del tetracampeonato, esto después de la salida de Matías Garrido que fichó por el Sportivo Desamparados del Federal A de su natal Argentina y del guardameta Harold Fonseca.

- Llegadas y renovaciones -



Pedro Troglio continúa confeccionando su plantel y de acuerdo a las renovaciones, solamente están consumadas la de Diego Reyes y trabajándose las de Eddie Hernández, Jerry Bengtson, Samuel Córdova y Javier Portillo.

Además, el portero José Mendoza llegaría a ocupar la plaza que dejó Harold Fonseca, también se incorporaría el lateral derecho Carlos Róchez y con el ex Real Sociedad, Cristhian Altamirano, han existido acercamientos. Alex Güity, portero de la olímpica hondureña, sería cedido a la UPN.