Blog de Gaspar Vallecillo: Roberto Gómez y Oscar Salgado, los dos grandes formadores del siglo 21 de Honduras

El Juego de Posición es un modelo de juego que busca crear superioridad a la espalda del rival. Hay quienes se siente íntimamente relacionados con el modelo, cuando en un país como Honduras hay personas que dentro de un mismo club, tienen la misma sensibilidad futbolística para transmitirlo de manera correcta; seguro habrán resultados.

Yo tuve la suerte de poder llamar maestros a esas dos personas, mentores que me han llenado de la complejidad del juego, posiblemente los dos grandes formadores de siglo 21 en este país: los maestros Roberto Gómez y Oscar Salgado. Al primero lo seguí por seis años, fui parte de su cuerpo técnico en las Fuerzas Básicas Olimpistas, lo acompañé en cada campo de tierra del país para jugar a este juego, no habían excusas, según él, todo es: perfiles, posesión y presión. Un apasionado por la pelota.

El maestro Oscar Salgado me abrió las puertas para poder aprender cerca de él hace poco, en las Reservas del Club Deportivo Olimpia. Un metódico del Juego de Posición tanto así que de referentes tiene a Oscar Cano Moreno y a Juan Manuel Lillo. Alguien qué explica el juego a los individuos, que le hace pensar y mucho lo invita que se relacione con el modelo de juego constantemente.

Son las personas las que hacen un modelo y es el modelo que hace mejor a las personas siendo esto un ciclo complementario. En el caso especifico del Juego de Posición como modelo de juego integral de un club, ha formado a jugadores como Carlos Pineda, Jorge Álvarez, Edwin Rodríguez y Michael Chirinos dentro de muchos otros; ellos han redefinido el modelo mediante su juego, aportando nuevas ideas al mismo.

En mi caso, yo he sido un caminante en el Juego de Posición, he tenido la suerte de estar en los momentos indicados para nutrirme de ideas de otros y fortalecer las propias. Soy un formador de convicciones muy marcadas que cree que el fútbol pasa por el orden con la pelota y los espacios que se generan por disponer de ella. A los futbolistas de los cuales he aprendido, con los amigos que hablo siempre y de los maestros que me han potenciado; les seré siempre un agradecido.

Qué la categoría sub 15 del Olimpia de Honduras, venciera por diez goles a su similar del América de México no debería ser noticia por la cantidad de goles, pero por la calidad de su juego. Hay jugadores en esa categoría qué han vivenciado un proceso posicional y de madurez para su etapa de desarrollo que esta a la altura de lo necesitado.

Para terminar, escribir que los equipos que practican, conviven y conciben el Juego de Posición reciben diariamente estímulos posicionales y ubicacionales no importando la edad, juegan por el gusto de ordenarse en un juego de posesión, por tomar decisiones en un rondo y relacionarse en un juego de posición. Invito a los que aún no sienten, que lo hagan, si así lo creen necesario…