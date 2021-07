Hora y canal: Brasil y Neymar no quieren sorpresas ante Perú y van por una nueva final de la Copa América

Brasil confía en su defensa y en la fantasía de Neymar para avanzar a la final de la Copa América-2021 y un día después la otra estrella sudamericana, Lionel Messi, espera extender su inspiración con Colombia para toparse con su archirrival en el Maracaná el sábado próximo.

El anfitrión no anda con vueltas, el jogo bonito será para otro momento; solo Neymar da testimonio de aquella etapa romántica que cautivó al mundo del fútbol.



Una muralla verdamarilla, desde su portero Ederson y sus experimentados defensores Thiago Silva y Marquinhos, respaldan la base del juego que eligió Tite, y en los números, mal no le fue.





Los hechos son sagrados...Brasil tiene la valla menos vencida en esta Copa con apenas dos goles en cinco partidos y es el más efectivo en ofensiva, con 12 tantos, aunque es inevitable la nostalgia de los tiempos de Pelé, Jairzinho, Rivelinho o Gerson o más acá Romario, Ronaldo o Ronaldinho.



La seleçao no quiere dar ventajas y avanzó hasta que asoma más claro el horizonte para estar en Maracaná el 10 de julio, donde intentará repetir el título, esta vez con Neymar al frente.

Perú seguramente no será en semifinales el mismo seleccionado que Brasil apabulló en el debut de los incas (4-0) cuando su técnico Ricardo Gareca estaba ordenando un equipo casi nuevo, sin su estrella Paolo Guerrero.



Las piezas se fueron acomodando y Gareca presentará en el castigado campo de juego del Olímpipco Nilton Santos de Rio de Janeiro un equipo sólido, con jugadores que explotaron en los últimos partidos como el goleador Gianluca Lapadula, el sustituto de Guerrero, y un eje de guerreros como Yoshimar Yotún y Renato Tapia.



Y Tite tomó nota. "Los dos equipos tienen una tradición de enfrentamientos. Jugamos la final (de la Copa América-2019), en la fase de grupos, en las eliminatorias sudamericanas. Todo es diferente, las realidades, los equipos, es un juego de mata-mata, el nivel de exigencia es muy alto", dijo en rueda de prensa virtual.

Y Gareca advirtió. "Cuando se llega a esta instancia, más allá de determinados favoritismos, más allá de las encuestas, más allá de las estadísticas o lo que dicen los especialistas o los entendidos, todas las selecciones tienen sus ambiciones, Perú las tiene también", avisó el domingo.



Aunque las distancias se acortaron en el transcurso de esta Copa, Brasil sigue siendo el gran favorito a repetir el título que ganó en 2019 en el Maracaná ante su rival de este lunes.

Posibles alineaciones



Brasil: Ederson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva y Alex Sandro (Renan Lodi); Casemiro, Fred y Lucas Paquetá; Roberto Firmino (Gabigol), Neymar y Richarlison. DT: Tite.



Perú: Pedro Gallese; Aldo Corzo, Christian Ramos, Anderson Santamaría, Miguel Trauco; Renato Tapia, Santiago Ormeño, Sergio Peña, Yosimar Yotún y Christian Cueva; Gianluca Lapadula. DT: Ricardo Gareca.

Transmite: Canal 11 Hora: 5:00 P.M