Messi, líder absoluto: Así marcha la tabla de goleadores de la Copa América; esto necesita Neymar para destronar a Leo  

El astro del fútbol mundial Lionel Messi sigue liderando con holgura la tabla de goleadores de la Copa América-2021, con cuatro tantos, seguido por once jugadores que anotaron dos goles cada uno.

La 'Pulga' anotó su cuarto gol en el torneo el sábado en cuartos de final contra Ecuador (3-0), cuando con un tiro libre clavó el balón en el ángulo superior izquierdo del portero ecuatoriano a los 90+3 minutos, en Goiania.





Este fue el decimotercer gol de Messi en Copa América, con lo que quedó a uno de los máximos anotadores en actividad, el peruano Paolo Guerrero y el chileno Eduardo Vargas, ambos con 14, y a 4 de los goleadores históricos, el argentino Norberto 'Tucho' Méndez y el brasileño Zizinho, que anotaron 17 cada uno.

En la presente Copa América, Messi ya le había anotado otro golazo de tiro libre a Chile en el debut y además le marcó un doblete a Bolivia.



-- Goleadores de la Copa América de Brasil-2021:



- Con 4 goles



Lionel Messi (ARG)



- Con 2 goles



Lautaro Martínez (ARG)



Eduardo Vargas (CHI)



Angel Romero (PAR)



Neymar (BRA)



Lucas Paquetá (BRA)



Gianluca Lapadula (PER)



André Carrillo (PER)



Ayrton Preciado (ECU)



Alejandro Gómez (ARG)



Edinson Cavani (URU)



Erwin Saavedra (BOL)



- Con 1 gol



Luis Suárez (URU)



Rodrigo De Paul (ARG)



Guido Rodríguez (ARG)



Ben Brereton (CHI)



Alex Sandro (BRA)



Eder Militao (BRA)



Casemiro (BRA)



Roberto Firmino (BRA)



Everton Ribeiro (BRA)



Richarlison (BRA)



Marquinhos (BRA)



Gabigol (BRA)



Edwin Cardona (COL)



Luis Díaz (COL)



Miguel Borja (COL)



Gustavo Gómez (PAR)



Junior Alonso (PAR)



Gabriel Avalos (PAR)



Alejandro Romero Gamarra (PAR)



Braian Samudio (PAR)



Miguel Almirón (PAR)



Edson Castillo (VEN)



Ronald Hernández (VEN)



Angel Mena (ECU)



Gonzalo Plata (ECU)



Yoshimar Yotún (PER)



Sergio Peña (PER)