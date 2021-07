Olimpia firmaría por dos años al volante Rodrigo Rodríguez, la joyita que tenía el Real de Minas

Un fichaje más está por concretarse y con proyección a futuro. El Olimpia de Pedro Troglio se quiere asegurar los servicios del talentoso joven de 17 años Rodrigo Rodríguez, un volante mixto con una pierna zurda bastante educada que era la gran joya del Real de Minas.

El jovencito fue parte del club minero el pasado torneo que descendieron y en los pocos minutos que disputó dejó ver la sobrada calidad que poseía en sus piernas. Producto de lo que el club se peleaba y por su novatez, no disfrutó de mayor cantidad de partidos.

Ahora la historia es otra y Rodrigo Rodríguez, con varios juegos encima de Liga Nacional en los que acumuló experiencia, regresará al Olimpia, club en el cual se formó como jugador y lo hará firmando un contrato de dos años.

De hecho, el mediocampista se presentó este día a los entrenamientos del equipo que dirige Pedro Troglio, pues el fichaje sería para el equipo de primera no para reservas y entrenó a la par de sus nuevos compañeros. Sería el cuarto fichaje del Olimpia luego de Gastón Díaz, Christian Altamirano y José Mendoza.

Rodrigo Rodríguez debutó en la Liga Nacional con el Real de Minas.

El admirador del Nene Obando, Wilson Palacios, 'Flaco' Pineda y Michaell Chirinos, tuvo la confianza de Israel Canales, técnico que fue quien lo hizo debutar en la Liga Nacional de forma precoz.

"El profesor Troglio me dio la bienvenida y me dio la confianza porque eso es algo importante para el jugador. Él interactúa con sus jugadores, le pide mucha disciplina y sacrificio", le dijo a DIEZ Rodrigo Rodríguez, quien aceptó que "tuve ofertas de otros clubes, incluso estuve en un escauteo en el extranjero pero me siento contento de regresar al Olimpia, hice mis inferiores en el equipo, sé lo que significa jugar aquí, sé lo que significa sudar la camiseta del Olimpia que es el club más grande de Honduras y estoy muy feliz de estar de vuelta y con muchas ganas de jugar y darlo todo".

Rodríguez arrancó su carrera jugando federado a los 6 años de edad en el equipo de Conapid, tras eso fue fichado por las Fuerzas Básicas Olimpistas (FBO), logrando títulos con ambos equipos para después recalar en las filas del Real de Minas para el Clausura-2021.