Pedro Troglio arranca la pretemporada con el Olimpia y estos son sus dos sueños para la nueva temporada

Olimpia echó a andar la nueva temporada. El tricampeón de Honduras volvió a los entrenamientos después de coronarse en el último torneo a costillas del Motagua, pero lo hizo sin 14 de sus jugadores más importante, quienes están distribuidos en la selección mayor y en la Sub-23 de Honduras.

Pedro Troglio, el capitán del barco melenudo, llegó nuevamente a las instalaciones de Café el Indio en el valle de Amarateca para poner otra vez su mano en el cuadro albo que buscará el tetracampeonato.

Ante eso el estratega argentino habló para las redes sociales del Olimpia y dejó claro cuáles son los dos sueños que tienen por enfrente.

"Muy feliz porque extrañaba demasiado este momento, igual, creo que venía bien para los jugadores (vacaciones), no así a los chicos que están en la selección que no han parado y que no van a parar y eso lógicamente es bastante exigente, pero hemos podido parar algunos e iniciar hoy. Ya uno tenía ganas de empezar, por suerte, ya estamos en el campo, arrancando este sueño que es volver a estar entre los mejores equipos de Concacaf y poder salir campeones de vuelta", dijo Troglio.





El entrenador argentino del Olimpia confirmó la incursión de seis elementos de las reservas, esto para comenzarlos a preparar y le ayuden al equipo en la sumatoria de los minutos Sub-20 que exige la Fenafuth.

"Se agregaron seis chicos categoría 2003-2004 para empezar a formarlos para la suma de minutos, también porque vamos a tener que ir a esta gira por Estados Unidos y el plantel es corto porque al tener 14 jugadores en la selección que más allá que es un problema, para nosotros es un orgullo, así que empezando a entrenar con los que están y es una gran posibilidad para ellos también el hecho de que no hayan tanto jugadores les da la posibilidad en estos amistosos de mostrarse, así que tienen que aprovecharlo", expresó.

Luego cerró diciendo. "Desde hoy empezamos a entrenar fuerte pensando en los partidos amistosos y en el clásico, que para nosotros no hay partidos amistosos y sobre todo si es un clásico, es un partido que va jugado con toda la determinación del mundo como si fuera una final de campeonato y nos estamos preparando para eso".