UPNFM confirma acuerdo con "Machuca" Ramírez y habla del interés de Olimpia en Carlos Róchez

La UPNFM continúa sumando piezas a su proyecto de cara al torneo Apertura 2021. Darío Cruz, vicerrector de la universidad, confirmó acuerdo con Marlon "Machuca" Ramírez y se refiere al interés de Olimpia en Carlos Róchez.

"A Marlon ya lo tenemos instalado en al casa de los Lobos, en los apartamentos que tenemos. Ya se llegó a un acuerdo verbal, ya solo quedan cuestiones de firma y de trámite", dijo Cruz.

El dirigente de los Lobos también confirmó que se encuentran valorando a Aldo Oviedo, Nelson Muñoz y Darwin Andino.

"Se les valora, son muchachos que desde el día uno han estado aquí y eso muestra la actitud y ganas de estar en forma. Iremos arreglando con ellos al igual que con los nuestros que se les terminó contrato y que seguirán", agregó.

Sobre la posible partida de Carlos Róchez a Olimpia

Al vicerrector de la UPNFM también le consultaron sobre el interés de Olimpia en el volante Carlos Róchez. Dice que habló con Osman Madrid, vicepresidente albo sobre ello.

"Carlos tiene contrato con nosotros, si Olimpia lo necesita que la junta directiva hable con la de Lobos y vemos a qué acuerdo podemos llegar. Tuve una plática con Osman y le dejé claro que es de UPNFM y tiene contrato, pero es complejo que un jugador se sienta cotejado, no sonsacado, por un equipo grande y nosotros queramos cortarle las altas. En ningún momento queremos eso, con la madurez que tenemos vemos donde están sus posibilidades y no solo es mejora salarial, sino deportiva, en qué le va a beneficiar en su formación".

Pero Cruz dice que valorarán bien las posibilidades que pueda tener Róchez en las filas merengues. No quieren que se repita la historia de Jairo Róchez.

"Tuvimos una mala experiencia con su hermano, Jairo, que se fue y nos lo devolvieron un palo completo porque no tuvo oportunidad de jugar y si un futbolista no tiene oportunidades lo estamos matando deportivamente, es lo que no queremos que le pase a un prospecto para un futuro equipo o selección", cerró.