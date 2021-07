Martín "Tato" García a su llegada a San Pedro Sula: "Tengo la ilusión de llevar a Marathón muy alto"

Martín García es una realidad en Marathón. Tal y como lo adelantó DIEZ, Tato, como popularmente se le conoce, ha arribado este miércoles a San Pedro Sula para tomar el mando del equipo verdolaga en lugar de Héctor Vargas.

El uruguayo aterrizó al medio día en el aeropuerto Ramón Villeda Morales, se trasladó a un almuerzo con los principales directivos verdolagas y a las 3:00 de la tarde estará presente en la sede del club para dirigir su primer entrenamiento.

Tato vuelve a Honduras después de su paso en Real España donde consiguió un título en dos torneos y medio que estuvo en el país y ahora suma un nuevo reto con el vecino del aurinegro y su máximo rival.

El equipo verdolaga anunció oficialmente su llegada y firmará contrato por un año.

En sus primeras declaraciones, Tato espera llevar a lo más alto a Marathón y recalcó en varias ocasiones su felicidad de estar en el país.

"Es un placer volver al país, a la ciudad y por este lindo desafío con Marathón, agradezco a la Junta Directiva que hayan confiado en mi trabajo y estoy con ganas de estar esta tarde en el Yankel para dar comienzo a realizar esta pretemporada", dijo a su llegada al aeropuerto.

"Me siento feliz y con mucha ilusión, muy arriba y junto con la afición, directivo, cuerpo técnico trataremos de pelear arriba y con esa cabeza venimos", agregó.

¿Qué se le ha pedido?

Primero que nada conversar con los muchachos, sé que el torneo pasado no fue de lo mejor, pero sé que el 3 debutamos en Concacaf con Diriangén y ya estuve analizando algunas cositas, vamos a ver el plantel y ver si viene algún refuerzo, tengo ganas de trabajar.

¿Cómo se gestó su llegada?

Fue todo muy rápido, dejé todo en manos de mi abogado Luis Fajardo en San Pedro Sula y él se encargó de todo.

¿Cuerpo técnico?

Vengo con el preparador físico Fabián Boyaro que tiene cuatro años de trabajar conmigo desde que salí de San Pedro Sula y también Rafael Canovas que es mi asistente de toda la vida, hoy no está aquí, pero estará en San Pedro Sula porque falleció su suegra hace unas horas entonces tiene que resolver.

Tato García firmará por un año con Marathón.

¿Cuál es la mejoría que pretende hacer?

Queremos pelear arriba como merece Marathón, como equipo grande, con una gran afición que apoya mucho, ojalá el fútbol vuelva con afición y estoy feliz de estar en Marathón, trabajar e ir darle forma al equipo. Vamos a darle el tono de nuestro de lo que creamos es mejor apra el club.

¿Le dará la oportunidad a los jóvenes?

Es algo que a mí me gusta, lo hablamos con la junta directiva, de darle respaldo siempre hay momentos, no hay que quemarlos, hay que respaldarlos y en esto no hay cédula, no hay edad, el que esté preparado para jugar, va a jugar,

¿Qué sabe de la interioridad de Marathón?

Eso lo veremos después. En este momento solo quiero estar con los jugadores, es abierto ala prensa y a medida vayan pasando los días le daremos forma.

Viene a suplir a un técnico que le deja la vara muy alta.

El desafío es lindo, Marathón es un equipo lindo.

¿Cuenta con Carlo Costly?

Lo veremos después. Hablaré con los muchachos. Ya se hiceron exámenes méicos. y arrancar a entrenar.

LOS NÚMEROS DEL TATO GARCÍA

EN LIGA NACIONAL

53 juegos dirigidos

Ganó 22

Empató 16

Perdió 15

EN COPA PRESIDENTE

7 juegos

Ganó 5

Perdió 2

TORNEO CONCACAF

2 juegos

Empató 1

Perdió 1

Tato García ganó 1 título con Real España: Apertura 2017-2018