Segunda etapa fallida: Héctor Vargas y Marathón se van a juicio ante el Tribunal de Arbitraje del Fútbol

Marathón y Héctor Vargas no han podido negociar ni conciliar. Estas dos primeras etapas han fracasado y ahora será el Tribunal Nacional de Arbitraje del Fútbol (TNAF) quien aplique sus buenos oficios para dictar una resolución final en uno de los casos legales más polémicos y poco frecuentes en los últimos años en la Liga Nacional.

El cuadro verdolaga nombró oficialmente a Martín García como su nuevo entrenador pese al contrato del argentino, sin embargo según indica el Reglamento del Tribunal Nacional de Arbitraje del Fútbol en su artículo 59 de las disposiciones especiales, que "toda controversia contractual entre el Entrenador y el Club en cualquier categoría ya sea del sector aficionado o no aficionado.- esta no será impedimento para que el club procederá registrar un nuevo entrenador, sin que esto interrumpa la disputa entre ambos".

DIEZ ha conocido en exclusiva que el pasado viernes Héctor Vargas junto a su apoderado legal Josué Misael Vallejo, al igual que los representantes de Marathón encabezados por Roque Pascua, secretario general y del también abogado Noel David Inocente Deras como director de Asuntos Legales del Club, tuvieron una comparecencia a través de la aplicación Zoom ante el TNAF sin lograr acuerdos por lo que este ente, en primera instancia ha dado su primera resolución en la cual se le informó a las partes a través de un escrito que se dan por notificados que van a entrar en un proceso de audiencia de controversia.

Pese a su contrato vigente, Marathón hasta este miércoles por la mañana, no había notificado a Héctor Vargas que dirigira al club. El DT estaba analizando presentarse a la sede para honrar su compromiso.

El ente legal les ha dado un tiempo prudencial a los involucrados para presentar su documentación y medios de pruebas desde el lunes 5 de julio hasta el lunes 12 de julio, los papeles tendrán que dejarlos en las oficinas de la secretaría general del Tribunal ubicado en la Federación de Fútbol.

EL LUNES 12 ESTÁN CITADAS LAS PARTES

Ese mismo lunes, siempre vía Zoom, el TNAF ha citado a partir de las 5:00 de la tarde a una única audiencia de controversia a todas las partes donde deberán iniciar los alegatos con medios de prueba, sujetar medios de prueba y las conclusiones finales. Esta etapa puede durar unas horas o bien se puede extender hasta el martes.

Una vez se realice esta audiencia de controversia donde se expondrá cada uno de los argumentos, el Tribunal comenzará a analizar el caso y tomará en cuenta el contrato y cada una de las cláusulas en la que Marathón expone ha habido una violación por parte del técnico argentino y es la razón por la que quiere rescindir el contrato sin tener que honrarle los cinco torneos restantes firmados.

El Tribunal una vez tenga todos los elementos en su poder, definirá sesiones de trabajo y en un lapso no máximo a 30 días deberá dar un dictamen final a las partes involucradas.

Eso sí, si en estos días existe un acuerdo entre Marathón y el entrenador, el lunes deberán presentar las pruebas de dicha conciliación y el caso únicamente se archiva.

Roque Pascua e Inocente Deras son los abogados que Marathón ha designado para tratar rescindir el contrato de Héctor Vargas sin tener que pagarle todo el salario.

En caso de recibir una resolución favorable, Marathón estará rescindiendo al entrenador ya que según el "Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores" de FIFA en el anexo 8 que refiere al "reglamento sobre la contratación de entrenadores" indica que "la indemnización se calculará a partir de los daños y gastos ocasionados al club o la asociación como consecuencia de la rescisión del contrato. En particular, se tendrá en cuenta la remuneración restante y otros beneficios que correspondan al entrenador en virtud del contrato rescindido".

Según lo anterior, el club pretende pagarle únicamente dos meses de salario más al argentino.

LOS ANTECEDENTES DEL CASO VARGAS VS MARATHÓN

El 30 de abril pasado, DIEZ sacó a la luz las razones por las cuales Marathón no quería continuar con Vargas y se limitaba en ese momento a la parte deportiva del torneo Clausura 2021 donde el DT confeccionó la plantilla a su manera, decidió exclusivamente los refuerzos extranjeros a pesar que los dirigentes no estaban de acuerdo y al final del semestre, los foráneos no funcionaron y los resultados fueron una goleada en Liga Campeones de Concacaf ante Portland y la eliminación prematura en la fase de grupos del campeonato local.

La dirigencia, además, no compartía sus constantes polémicas en medios y también la poca anuencia en algunas recomendaciones sobre futbolistas a los cuales querían les diera más minutos, pero pese a las razones mencionadas, no encontraron motivos legales para su despido y decidieron continuar con él ya que rescindir su contrato implica el pago de una millonaria cantidad que rondan los cuatro millones de lempiras y es algo que el club no está en la capacidad de cancelar.

Sin embargo, las incendiarias declaraciones que brindó el domingo 24 de mayo en un programa radial donde se llevó de encuentro al presidente Orinson Amaya, reveló las precarias condiciones económicas del club y las exigencias que haría para el nuevo campeonato donde no afirmó no estar dispuesto a arriesgar su prestigio con planteles limitados.







Luego, una semana después, el DT habría revelado información confidencial en temas de contratos dando a conocer salarios de futbolistas, específicamente de Yustin Arboleda asegurando que ganaba más que él y eso le incomodaba.

Desde ese momento, los altos mandos verdolagas se reunieron junto al equipo legal para estudiar una vez más el contrato y en esta ocasión encontraron que el argentino podría haber violado un código de ética en una de las cláusulas donde no le permitiría hablar sobre información confidencial o declaraciones polémicas en medios que dañen el honor de la institución o sus directivos.

Ahora todo este argumento junto a los medios de prueba acompañado de las cláusulas en el contrato deberán presentarse al TNAF.