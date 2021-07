Messi salió sangrando en el Argentina-Colombia, pero ¿estará en la final ante Brasil?

Durante el juego de semifinales de la Copa América 2021 entre Argentina-Colombia, se le vio a Lionel Messi quejándose y agarrándose la pierna izquierda, esto producto de un fuerte golpe que le ocasionó una herida.

Las agencias fotografías alarmaron luego de colgar unas fotografías del astro argentino sangrando de su tobillo, sin embargo, Messi siguió el partido de forma normal y hasta ejecutó un lanzamiento penal en la tanda.

La dura entrada del colombiano Frank Fabra en el segundo tiempo, como todos pudieron apreciar en las imágenes, fue bastante dura, pero no hay peligro en Messi y estará presente en la final ante Brasil.



"Lo de Messi es solo un golpe y estará en condiciones de jugar sin problema. Quedó dolorido durante el resto del partido, pero eso no le impidió ser el mejor de la cancha ni de sacarle faltas a los jugadores colombianos", dejó saber AS con una fuente de entero crédito.



Lionel Messi recibió cinco faltas en todo el partido (y alguna más que no le cobró el árbitro) y siempre trajo peligro en el área de David Ospina. Por lo tanto, Argentina desestimó girar un comunicado médico sobre el estado de Messi, pues él está bien.