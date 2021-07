Gignac responde sobre si celebraría de anotarle a México en los JJ.OO. de Tokio: "Soy un mexicano más"

El atacante André-Pierre Gignac aseguró este jueves que afrontará con la selección de Francia "con mucha motivación" el reto de los Juegos Olímpicos de Tokio, donde cree que su equipo irá a "buscar una medalla".



"Se remonta a enero, febrero. El entrenador me llamó y me comunicó su interés. Quería conocer mis expectativas, mis deseos", explicó la estrella de los Tigres de México sobre sus primeros contactos con Sylvain Ripoll, seleccionador galo.

VER: Las estrellas que irán como refuerzo a los Juegos Olímpicos de Tokio

"Cuando sabes que Francia no ha estado ahí desde 1996 y cuando tienes 35 años, y no has jugado con Francia desde hace cinco años, obligatoriamente te pones como loco, con mucha motivación", añadió.



La lista de Ripoll fue complicada de diseñar porque numerosos clubes se negaron a liberar a jugadores inicialmente elegidos por el seleccionador, sin embargo, se las arregló para llevar como refuerzos al '10' de San Nicólas de los Garza y su nuevo fichaje, Florian Thauvin.





Gignac juega desde hace más de cinco años en el Tigres, donde es una de las figuras del campeonato. Su grupo de la primera fase, Francia se enfrentará a México, Sudáfrica y a los anfitriones japoneses.

Ante ello, el veterano delantero fue consultado si celebraría de anotarle al conjunto azteca en la justa olímpica, a lo que dio una peculiar respuesta.

"Creo que no celebraré los goles. Es mi país de adopción y me siento un mexicano más. Tengo hijos mexicanos y tengo la cultura mexicana en la sangre. Va a ser un partido especial para mí”, dijo Gignac.

De igual manera, el delantero de los regios reconoció el poderío que ostenta el Tricolor Sub-23 para el certamen, donde todos, a excepción de Diego Lainez (Betis de España), militan en la Liga MX.

“Los conozco muy bien, nos enfrentamos casi todos los fines de semana así que ya tenemos algunas cositas. Es un equipazo el que tienen y sé que harán todo lo posible para pasar la primera ronda y hacer una cosas increíble como en 2012. Será un grupo complicado”, cerrío Gignac.