Héctor Vargas se marcha herido: "Mi pecado fue poner a Marathón en lo más alto y pelearme por este club"  

El polémico entrenador Héctor Vargas habló por primera vez luego de su salida de Marathón tras cuatro años dirigiendo al equipo verdolaga.

Vargas Baldús se destapó en entrevista con Visión Deportiva 45TV y no se guardó nada a la hora de contar todo lo que pasó en el club, la demanda, la oferta que rechazó y también sobre la llegada de Martín "Tato" García.



Además, el DT argentino confesó que no se había vacunado contra el Covid-19 porque su situación con el Marathón no se definía.

Habla por primera vez de su salida de Marathón



"El tema en sí es que no se podía hablar porque la parte legal no estaba definida, ya con el anuncio del nuevo técnico es un despido porque Marathón no se pronunciaba. Yo lo único que hice fue poner a Marathón lo más alto que se pudo, lo intenté este último campeonato, no me alcanzó, no soy mago. Después de todos los logros que se tuvo con un equipo con muchas limitaciones pusimos la máxima voluntad y lo bueno que logré fue que, primero me sacaran, después dijeron que volviera porque no tenían cómo pagarme y luego me demandaron".

Se marcha herido del club verdolaga



"Es mucho más humillante que no pagaran nada, porque me debían cuatro meses y no había cobrado un solo peso de Marathón y toda la gente que me rodeaba si había cobrado. Entonces mi pecado fue poner a Marathón en lo alto y pelearme por el club, defendí la camiseta lo más que pude, tuve disputas con todo mundo porque Marathón estuviera en Concacaf, dos subcampeonatos, un campeonato y una supercopa. A mí me quedó una frase de "Chelato" (Uclés) que me lo dijo hace mucho, me confesó que -"De Marathón salís muerto o salís herido"- El Maestro era un fenómeno y él estuvo en el equipo. Así que acá estamos esperando lo que tenga venir".



¿Es cierto que le tienen que pagar 4 millones y la oferta que rechazó?



"No, si me tuvieran que pagar ese dinero me iría a Suiza, no, es todo mentira. Lo que si me tuve que defender es que fui acusado en el TNAF, me liberé de todo eso y simplemente esperaba que me dieran la libertad de buscar trabajo. Me llamaron de Municipal antes de que llegara José Cardozo, porque querían a alguien que conociera el fútbol de Centroamérica, me llamaron, pero tuve que decir que no porque no estaba clara mi situación, perdí algunas oportunidades, pero bueno, uno va aprendiendo cosas en la vida y con esto en definitiva me sirve para ir viendo que uno aspira demasiado, que cuando da, como me pasó a mí, que pasé horas y horas en hacer un gimnasio, en tratar de colaborar en el gimansio hermoso que le hicimos a Marathón, también el consultorio cuando solo había una camilla, esto con donaciones de la gente del equipo. No me olvido del vestuario con alta técnologia y lo único que logré fue que me trataran como dijo "Chelato"-Que, sino salís muerto, salís herido-".

A Vargas le consultaron: "¿Es cierto que en viajes que Marathón sostuvo en el extranjero, usted usó la tarjeta para ciertos gastos de algunos jugadores?".



"Es parte de querer aportar, yo siempre quise aportar al equipo, entonces colaboré con el equipo usando la mía y también cuando fuimos a Los Ángeles tengo la evidencia, pero esto fue siempre con la intención de aportar al equipo en todo sentido. Le pueden preguntar a toda la gente que trabaja en el club tratando de que Marathón sea una institución competitiva. Carlo Costly vino porque yo se lo pedí, Luis Garrido lo mismo. Ellos tenían otras prioridades y terminaron llegando. Me he equivocado mucho, pero también acerté y para eso están los números. Por ejemplo, mi camioneta siempre sirvió para cargar utilería para no gastar en un taxi en casos cuando íbamos a Tegucigalpa, siempre aporté, pero no significa que lo voy a sacar en cara, lo hizo donde fui en Olimpia, en Victoria porque siempre aporté, pero bueno este fue el único que me demandaron antes de salir".



¿Su marcha de Marathón fue una "patada" por parte de la directiva?



"Yo en ningún momento dije me voy porque tenía contrato con el club, eran más de dos años que me restaban, de hecho, cuando me demandan presentan en el TNAF, que preaviso y otros términos jurídicos que yo no manejo. Siempre trate de aportar, imagínate que cuando Olimpia era bicampeón, nosotros éramos bicampeones y con el presupuesto que teníamos. El torneo que se suspendió también éramos subcampeones porque íbamos atrás de Motagua, salvo este torneo, que yo soy el máximo culpable, pero también le echo culpa al virus, porque hubo un golpe que no lo comentamos, pero ocho muchachos, uno de ellos de Ceiba, Héctor Medrano, estuvo mal, grave. Entonces te imaginas, "Maní" con 71 años, yo con 61 llegamos a contraer el virus y sin seguro, entonces yo no quise empezar la pretemporada como antes y lo pagamos caro".



¿El Vida fue una posibilidad?



"No, el Vida tiene técnico, yo no puedo hablar, sería antiético, el día que se vaya el DT puedo comentar sobre la posibilidad porque tengo que trabajar y mantener una familia".



¿Es una falta de respeto que hayan presentado al "Tato" García si usted tenía contrato?



"No sé, pero tienen que arreglar la parte legal porque en definitiva ellos son los que manejan los tiempos, yo no sabía porque nunca tuve una demanda. En muchos lugares me quedaron debiendo dinero y nunca lo cobré, yo nunca demandé a nadie, pero me tuve que defender porque me demandaron por unas declaraciones que dí diciendo que si un directivo no puede cumplir que dé un paso al costado. Comenté eso y lo tomaron para demandarme".

¿Qué hará ahora luego de su salida?



"Descansar, de hecho, cuando tuve la oportunidad de estar en Victoria y desde hace diez años que dirijo sin parar, entonces vengo trabajando seguido, lo único que me quitaba la paz era que no sabía si estaba dentro o fuera, perdía la oportunidad de irme a vacunar a Estados Unidos porque me iban a tratar como incumplimiento de trabajo. Recién el sábado que pasó me vacuné, pero yo quería hacerlo por los casos que había en el equipo, el caso de Garrido, Denovan, Suazo, entre otros. Uno hizo la fuerza para no contagiarse y la verdad me quitaban la paz porque el 27 de abril fue la última fecha del campeonato y desde ahí que estamos con el tira y afloja. Quedo agradecido con alguna gente de Marathón que me trató brillantemente, de hecho, rechacé ofertas de Real España. No reniego porque muchas personas en Marathón me trataron muy bien".