Orinson Amaya explota contra Vargas: “Es un mal agradecido, quien le maneja es su esposa, le faltan güevos”

Orinson Amaya hizo unas explosivas declaraciones para contar toda la verdad que rodea la salida del argentino Héctor Vargas del Marathón. El dirigente reveló toda la traición y hace fuertes denuncias sobre lo que hizo el técnico en los verdes.

Dijo sin pelos en la lengua que nunca tuvo el valor de ir solo a negociar si no que siempre llevaba la mujer y le respondió que le faltan “güevos” para decir las cosas de frente. Le culpa de los fichajes de los extranjeros de quienes contó que uno llegó como físico-culturista y el otro por amistad que el argentino mantenía con Palermo.

“Eso que anda diciendo el profe, que no me llamaron, es pura paja, disculpen mi forma de hablar pero soy sincero, soy empresario y honrado. Si Dios me puso al frente de Marathón cuando estuvo a punto de desaparecer es porque soy frontal”, comenzó diciendo antes de soltar todo lo que se había venido guardando.

Orinson reveló los abruptos que cometió en el club, según contó el presidente Amaya. Y uno de ellos fue reciente. “Se iba como loco a Tegucigalpa, le conseguí una casa en San Pedro Sula con el financiamiento y descuento de un millón de lempiras y eso no lo dice. Él es el único que le dice a los jugadores que habían problemas financieros, solo 12 días se le deben a los futbolistas y hoy les pagamos en la tarde. Yo pago, y he recibido muchos jugadores que me han llamado para venir a jugar en Marathón”, dijo en el programa Panorama Deportivo de Radio Internacional.

LAS EXPLOSIVAS DE AMAYA

Fueron riflazo tras riflazo los que soltó Amaya. Le reprochó lo de los fichajes de los extranjeros del torneo pasado. “Este señor viene a arreglar el problema de tú a tú y trae a la esposa y me graba toda la conversación, eso no es leal, es de alguien que se quiere aprovechar de una situación. Busquen a los jugadores para que se den cuenta de quién es Héctor Vargas, que maltrata a los futbolistas, nos metió a esos paquetones; a Kevin Hoyos que es un físico-culturista y a Ryduan Palermo que lo trae por la amistad de su papá con él. A Luis Garrido y Emilio Izaguirre fuimos nosotros quien los trajimos, él no los quería”, explotó.

Luego agregó y le disparó al pecho: “Él (Vargas) andaba buscando que lo despidiera. Pero no tuvo el valor de decirlo, quien maneja esta situación es su esposa, le faltan güevos para decir las cosas, cuando quiera arreglar las cosas ya conoce mi oficina para arreglarla, conoce de dónde vengo. Él hizo que todo esto se fuera hasta acá”.

“No lo considero mi amigo pero tampoco mi enemigo, sino un mal agradecido porque se le pagó lo que trabajó. Le di tres años de trabajo, mi apretón de manos y viene el bruto de Orinson Amaya y le dice sí porque le entregué mi amistad”, afirma.

LOS PECADOS DE VARGAS EN BOCA DE ORINSON

“Le pedí que le diera oportunidad a Frelys López y ni a la banca iba, ni convocado iba dentro de los 18. Decía en la sede que estaba acostumbrado de reunirse con toros no con mediocres directivos. Él iba a decir a la sede que le gustaba desafiar a los directivos”.

“Todo lo pongo en las manos de Dios, estoy actuando de buena fe. Le dije, profe, aquí están 200 mil por un mes y 200 mil por la cláusula, y no quiso, me dijo; yo quiero que me pagués todo mi contrato. A él se le ofreció todo”.

“Le puedo decir que estamos haciendo lo correcto, no lo estamos perjudicando, tratamos de cumplir las cláusulas de mi contrato. Es lindo trabajar sin que le paguen, no es fácil, le tienen que sudar las manos para ganar”.

“Si era recomendado del hijo sí, pero si venía de uno que nosotros le recomendábamos no. Él estaba orillando que esta situación pasaba. Una vez dijo un Corolla contra un Mercedes Benz, a un jugador hay que tratarlo diferente, no humillándole”.

“Mario es un hecho y en las próximas horas esperamos llegar a un acuerdo, el resto no hay nada. Ojalá que en los próximos minutos se pueda presentar a los entrenamientos”.

“Que venga solo para arreglar pero que no venga con su mujer, yo escucho pero que me diga: presidente arreglemos las cosas, yo sé lo que cuesta el dinero”.