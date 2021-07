Héctor Vargas amenaza a Marathón con llevar su caso a FIFA: "Me demandaron y me tuve que defender"

La disputa Héctor Vargas vs. Marathón podría llegar a las instancias de la FIFA. Así lo dejó claro este jueves el entrenador argentino. Además, asegura que intentó llegar a un acuerdo con la dirigencia verde para evitar llegar a los tribunales.

Vargas dijo que se sentó con la dirigencia verdolaga para intentar llegar a un acuerdo, pero no hubo conciliación.

"Yo le ofrecí pagar por mes cuando me senté la primera vez que hablé con ellos cuando tenía la posibilidad de conciliación. Luego me dijeron volviera, después que no y así que no creo que me haya merecido este trato", inició contando en entrevista a Panorama Deportivo.

Vargas dice que se encuentra en Honduras como extranjero residente y que esta condición le brinda el derecho de internacionalidad.

"Cuando uno tiene una enfermedad en el estómago después se hace especialista porque el doctor te dice tiene que tomar esto y lo otro y uno comienza a conocer temas. Yo el primer derecho que tengo es el de la internacionalidad porque soy extranjero. No soy como Diego Vázquez que ya es hondureño naturalizado, yo soy extranjero residente, entonces la internacionalidad me da el derecho de ir al tribunal local o puedo ir a FIFA, hay casos que han pasado en el extranjero, que lo averigüe ahora y los mandaron a FIFA y vino la indemnización total porque ellos en ese sentido son extremistas".

Confiesa que tuvo que poner abogado para responder la demanda del Marathón y lamentó que se haya tenido que llegar a estas instancias.

Y"o nunca me fui del club, nunca los demandé, ellos lo hicieron y me tuve que defender. Yo no tenía abogado. No quise llegar a esta situación, me demandaron y me tuve que defender. Yo recurrí a un abogado que tiene pergaminos para estas cosas y allí comencé a conocer del tema y que estoy asociado a la Asociación de Futbolistas de argentina, hablé con ellos para asesorarme".

Pidió que le pagaran la deuda en mensualidades:

"Yo no quería ser malagradecido con muchos directivos, pero jurídicamente me tengo que defender. Es dinero de mi familia y me hubiese gustado sentarme a hablar y que me hagan una propuesta, se lo dije al presidente; págueme por mes, esto que estoy pagando es alto y usted lo puede hacer por mí, no me aceptaron. Tuve que espera que asumiera el técnico para sentirme jurídicamente despedido, porque yo me sentía técnico, de hecho me iba a presentar ayer a los entrenamientos porque mi contrato sigue perteneciendo a Marathón. A mi nadie me dijo; está despedido".