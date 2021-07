Denil Maldonado se declara admirador de Gary Medel: “Le estoy sonriendo nuevamente al fútbol”

El capitán de la Selección de Honduras, Denil Maldonado, se emocionó en una entrevista y habló de la difícil situación que vivió cuando se lesionó el tobillo. Por su cabeza le pasaron muchas cosas, pensó que se perdería las olimpiadas. Ahora ha vuelto a nacer, quiere hacer historia.

El futbolista que deslumbró en Motagua se declara admirador del chileno Gary Medel, defensor de la selección de Chile, uno de los grandes en Sudamérica que es conocido por su coraje, potencia y que nunca se da por vencido. “Medel no le teme a nada”.

Platicando con diario AS edición de Chile, Maldonado habló sobre su situación en el Everton, es el único futbolista de la liga de ese país que estará disputando las olimpiadas, algo que lo hace sentirse orgulloso y así reveló sus sentimientos.

¿Cómo se tomó la noticia de que irá a los Juegos Olímpicos con Honduras?

Todo futbolista quiere estar en unos Juegos Olímpicos. Estoy muy alegre. Saber que estoy dentro de la nómina, es un orgullo. Más en esa categoría, que es un sueño participar. Estoy agradecido con Dios en ese aspecto.

Hace unos meses sufría la rotura de dos ligamentos en su tobillo derecho. Hoy su realidad es más auspiciosa. ¿Está volviendo a sonreír?

Sí. En ese momento los doctores me dijeron que tenía prácticamente tres meses para recuperarme y no podía llegar a la competencia. Pero creo que Dios es grande. Él me ayudó en todo este proceso de recuperación. Como dice usted, le estoy sonriendo nuevamente al fútbol, ya que me está dando esta oportunidad de poder representar al país en los Juegos Olímpicos.

Cuando le dijeron que quizás no llegaba a los Juegos Olímpicos... ¿cómo fue eso para usted? ¿Lo golpeó mucho?

Sí, porque obviamente estaba peleando para eso. Cuando el doctor me dijo que no podía llegar, fue duro. Pero también lo tomé como un reto, de poder hacer todo el trabajo posible para estar en los Juegos Olímpicos. Se pudo lograr, y en eso estoy muy alegre conmigo mismo.

Si logra clasificar al Mundial de Qatar e ir convocado, será el único hondureño en lograr jugar todo a nivel de selecciones. ¿Qué le provoca eso?

Me provoca una alegría inmensa saber que voy a ser uno de los primeros jugadores en tener todo eso en su categoría. No es fácil hacer todo ese recorrido, pero estoy muy alegre y satisfecho con que pude traer todos los procesos y ya solamente me hace falta el de la Selección mayor. Es un reto más por lograr.

Me imagino que también está contento con la clasificación de Everton a los cuartos de final en la Copa Chile…

Sí. Estamos al tanto. Es una alegría ver sobresalir al club en ese aspecto. Les mando buenas vibras para que pueda seguir dando pasos firmes y poder ganar la Copa Chile.

El defensor hondureño de 23 años, Denil Maldonado, jugando con la camisa del Everton de Viña del Mar, Chile. Fotos cortesía

Ha jugado poco en Everton. ¿Se siente en deuda?

Sí. Estoy en deuda conmigo mismo, porque saber que estoy en un gran equipo como Everton, y no poder tener tanta participación, me ha tocado mucho. Pero obviamente estoy trabajando para ello. No he tenido tanta participación por, también, estar en la Selección, y el tiempo que tuve para mostrarme en Everton me lesioné. Esperamos en Dios que termine el torneo de los Olímpicos y volver al club para poder tener más minutos y demostrar de qué estoy hecho.

¿Qué ha podido aprender con Roberto Sensini, un subcampeón del mundo como futbolista?

Uno siempre aprende mucho día a día de él. Toda la trayectoria que ha tenido, y más siendo defensa, me aporta su madurez y experiencia que tuvo tanto en clubes como en la Selección. Me ha ayudado para seguir madurando en lo futbolístico.

¿Le ha dado algún consejo en el caso de la posición?

Sí. A veces tratamos de charlar un poco y trata de darme consejos cortos. Más que todo son detalles que él me da para poder ser un mejor central y, obviamente, tener esa madurez en el terreno de juego.

¿Qué objetivo se trazó cuando llegó al fútbol chileno?

Tener más minutos y poder sumar con el equipo. Obviamente que uno se traza metas, algunos retos, y en ese aspecto empecé bien, porque llegando a Chile tuve minutos con (Javier) Torrente. Lastimosamente, el profe se fue y vino Sensini. Con él tuvimos un pequeña charla y me dijo que, por momentos, iba a competir con los 11 (titulares), y que trabajara de la mejor manera hasta que me tocara la oportunidad de mostrar. Trabajé, trabajé y hasta el último partido se me dio la chance. Uno tiene que estar fresco de la cabeza, por todo el tiempo que estuve en espera. Gracias a Dios se me dio y vieron que tenía las cualidades para seguir en el fútbol chileno. Ahí estamos, trabajando siempre.

En 2019 pudo jugar un amistoso frente a Chile. ¿Qué recuerda de ese partido?

Recuerdo haberlo ganado (ríe). Fue una experiencia muy linda, mi segundo partido con la Selección mayor. Fue un orgullo jugar contra Chile, y gracias a Dios pudimos ganarlo 2-1. Fue una experiencia muy linda, de saber que Chile es una potencia mundial. Tener la capacidad de jugar contra ellos, me llenó de mucho orgullo.

¿Admira a algún jugador de la Roja?

Sí. Veo mucho a Gary Medel. Es un jugador que podría decirse que tenemos la misma posición en el campo. Él llama mucho la atención, porque es aguerrido, fuerte, no le teme a nada, y me gusto su fútbol, cómo juega. Obviamente la Selección de Chile tiene muchas figuras, y que uno siempre mira por televisión por sus cualidades. Pero las de Gary me impresionan mucho.