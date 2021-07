Pedro Troglio se rinde ante Messi: "No tengamos la caradurez de criticarlo, ojalá por él ganemos la Copa América"

Un día antes de otra final más de Lionel Messi con la selección de Argentina en la Copa América, la tensión predomina más que nunca en cada rincón del fútbol latinoaméricano que ansía con ver al ídolo del Barcelona triunfar con su nación, tal como lo hace Pedro Troglio.

En una entrevista para el medio argentino TYC Sports, el entrenador del Olimpia y exfutbolista de la Albiceleste en años años noventas platicó respecto a lo que se viene el sábado ante Brasil en el duelo por el título a disputarse en el mítico estadio Maracaná de Rio de Janeiro.

Primero que todo, Pedro reconoció el gran trabajo realizado por el entrenador Lionel Scaloni a lo largo del torneo: "Él ha ido cambiando y buscándole la vuelta. Este es el único momento que tiene para trabajar, pues está casi un mes con los jugadores. Ha ido probando cosas distintas como el cómo empezar jugando, cómo ir cambiando y cómo terminar jugando, ha habido cambios", comentó.

Posteriormente, hizo enfásis en lo que sería ganar el título de la confederación, aunque esto no depende del juego, si no, de la capacidad individual de los futbolistas, sobre todo la del '10' argentino.

"Lo que nos ilusiona a todos no depende del juego, si no de la capacidad individual del jugador como es la del mejor del mundo, Messi, quien está en un momento óptimo y eso va más allá de lo que digan: ‘oye, ¿y el día que no esté Messi?’, bueno el día que no esté veremos que hacemos, pero mientras lo tenemos vamos a usarlo y que nos salga a ganar los partidos que es lo más importante", dijo Troglio.

Lionel Messi disputará su cuarta final de Copa América con Argentina. Ha perdida las tres previas en 2007, 2015 y 2016. El DT del Olimpia catalogizaría este triunfo como uno de los mejores del fútbol nacional.

"Ganar mañana quedaría entre los mejores momentos del fútbol argentino, no encima de los mundiales porque eso es muy fuerte, pero ha sido probado en los últimos 30 años que no es tan fácil ganar un título,si no lo hubiéramos ganado antes ya que hemos tenido grandes camadas de jugadores. Se está yendo una gran generación, que, si bien no ha ganado, nos han representado bien", destacó.

"Conquistar la Copa América sería grande, sobre todo porque quiero que le pase a Messi; él se la bancó, no faltó nunca, juega todos los partidos, se toma un avión, juega, se pone la camiseta. No tengamos la caradurez de criticarlo, ojalá que por él podamos conseguirlo. Sería hermoso ver a Messi dando la vuelta la Olímpica en el Maracaná, algo fantástico para nosotros", declaró.





A Troglio le consultaron sobre su relación con los brasileños, contra quienes vivió una fuerte rivalidad durante la época de Carlos Bilardo en los años noventas cuando este jugaba con Argentino. También hizo mención sobre unas declaraciones de Neymar.



"El brasileño turista no me molesta, me ha tocado ir y la paso bárbaro, pero en el futbol es otra cosa, hay una rivalidad muy grande. Cuando Neymar dice que le encantaría jugar contra Argentina es mentira, no querés jugar contra Argentina, si te gana en el Maracaná no es lo mismo que te gane otro. No creo que tenga tantas ganas de enfrentar a la Albiceleste. Para todos nosotros esto es un clásico sudamericano, mismo que nos causó tanta alegría haberlo ganado en el Mundial de Italia 1990 en los octavos de final", cerró Pedro Troglio.