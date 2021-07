Muere Allard Plummer, exfutbolista costarricense y padre del hondureño Carlos Pavón

El fútbol de Costa Rica está de luto luego de conocerse la muerte del exjugador Allard Plummer, quien además era el padre del goleador histórico de la Selección de Honduras, Carlos Pavón, quien ahora es comentarista.

De acuerdo a medios ticos, Plummer Miller, quien tenía 72 años de edad, falleció de un infarto en la provincia de Limón. El recordado corpulento exdelantero nació el 14 de abril de 1949.

Allard Plummer llegó a Honduras en la década de los setentas para jugar con el Marathón de San Pedro Sula y fue durante esa estadía que conoció a la mamá de Carlos Pavón. El exjugador siempre reconoció la oportunidad que el fútbol hondureño le dio para abrirse espacio.

Sin embargo, por diferentes razonez Allard conoció a su hijo hasta que éste tenía 20 años de edad. De hecho, le dio su apellido hasta que Carlos Alberto ya estaba retirado del fútbol. Una vez conocidos, el tico quizo ser más apegado a su vástago.

“A mí el fútbol de Costa Rica no me dio nada, yo me di a conocer en Honduras”, le dijo a DIEZ hace más de una década Allard Plummer, quien fue parte de la despedida como jugador de su hijo en el 2015.

En Honduras dejó huella luego de su partido de debut con el Marathón el 10 de septiembre de 1972 en San Pedro Sula en el empate 2-2 con Real España y él hizo el gol del empate. Además le anotó un gol al Atlético Indio en la vuelta nula de 1972. Jugó 76 partidos con los verdes del torneo 1973-74 al 1975-76 y marcó 19 tantos y fue líder de goleo junto con Mario Blandón Artica, de Motagua, con 13 anotaciones en el torneo 1973-74.

Allard Plummer siempre habló maravillas de su hijo y era buscado por los medios en las vísperas de los duelos Honduras-Costa Rica. “En Costa Rica ven a Pavón como un súper héroe. Un monstruo, temen cuando lo ven, yo siempre les digo -ahí viene el hombre-”, decía.

El extinto exjugador costarricense Allard Plummer debutó en la primera división de Costa Rica con el Limón FC en 1972. También fue parte del Club Sport Cartaginés y el Marathón de Honduras.