Inédito: Conmebol otorga el MVP de la Copa América 2021 a Messi y Neymar y explica la razón

Algo inédito ha ocurrido en la Copa América 2021. Por primera vez, Conmebol reconoce a dos futbolistas como los mejores jugador esdel torneo, contrario a lo tradicional en este tipo de torneos donde solo premian a una figura.

De acuerdo con el Grupo de Estudio Técnico (GET) del ente, Lionel Messi y Neymar Jr. han sido las figuras del campeonato, esto por "demostrar en cada partido sus diferentes cualidades que los hacen ser jugadores íntegros".

El GET explicó mediante un comunicado de Conmebol, la razón del porqué premían a ambos jugadores y no solo a uno, a pesar de que el astro argentino supera al brasileño en todos los registros individuales: goles, asistencias, regates, pases clave y duelos ganados.

Comunicado de Conmebol

"El Grupo de Estudio Técnico (GET) de la CONMEBOL elige a Lionel Messi y Neymar como los mejores jugadores de la CONMEBOL Copa América 2021, por demostrar en cada partido sus diferentes cualidades que los hacen ser jugadores íntegros, con calidad técnica y táctica, por su inteligencia con y sin balón, y sus tomas de decisiones que siempre son asertivas; los llevan a ser los mejores jugadores de esta Copa América. 'No es posible solo elegir un jugador porque esta competición tiene 2 mejores jugadores'.



Ambos son finalistas con sus selecciones, han exhibido un gran nivel, siendo protagonistas en la tabla de goleo en este campeonato. Además, son líderes en asistencia, el argentino lleva 5 y el astro brasileño ha servido en 3 ocasiones de gol, demostrando lo determinante que son en el campo juego, durante esta CONMEBOL Copa América 2021.



El GET ha concluido en el análisis que el impacto positivo que han tenido estos grandes jugadores con sus compañeros de selección y el reflejo del ADN sudamericano presente en cada partido que disputan por sus selecciones, hacen a Lionel Messi y a Neymar merecedores de esta distinción.



'Hicimos un trabajo técnico táctico de cada selección y jugador. Y el nivel que se ha demostrado en esta competición, los finalistas de esta edición, demuestra que ha sido un éxito rotundo', afirmó Gerardo Pelusso, uno de los expertos, integrantes del GET", concluyeron.