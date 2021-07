Omar Elvir finalmente se queda en el Motagua; futuro de Allans Vargas es incierto

El mercado en el fútbol de Honduras sigue su curso. Los 10 clubes continúan reforzándose y hay fichajes como siempre que se caen a última hora por diferentes razones tal es el caso del trueque que el Motagua y Real España estaban planeando.

En los últimos días los clubes estudiaron hacer un intercambio de futbolistas para el Apertura-2021, no obstante, de parte del jugador motagüense Omar Elvir no hubo reciprocidad.

Habían cuatro partes implicadas; Motagua, Real España, Allans Vargas y Omar Elvir. Las primeras tres estaban de acuerdo con el trueque, sin embargo el 'burrito', tal y como DIEZ confirmó, tenía la última palabra, pero declinó.

Elvir, tercera opción de Diego Vázquez en la lateral izquierda de los azules, atrás de Diego Rodríguez y Wesly Decas, no tuvo acuerdo con la máquina y por ende continuará en el Motagua.

Omar Elvir (31 años), tiene 10 años en el Motagua y más de 300 partidos con la casaca emplumada, ha sido parte de los últimos seis títulos del club y por ende es una insignia de la institución aparte que muy querido por la afición, por lo que seguirá en el nido, además, priorizó su negocio personal en Tegucigalpa.

Y es que a decir verdad, el pequeño pero talentoso jugador tiene un arraigo muy profundo por la camiseta del Motagua. Ha jugado toda su vida ahí y él desea hasta retirarse vestido de azul. "Merezco salir de otra forma del club", detalló en su momento a DIEZ.

¿Y "Chapeta" Vargas?

Quien no tiene nada definido es el defensor central Allans Vargas, quien fue dado de baja del Real España a pesar de tener convenio con el club. El zaguero no tiene dónde jugar el Apertura-2021 de momento, aunque en el horizonte aparece el Marathón del "Tato" García, pero para eso, el jugador tendría que tener en mano su finiquito, algo que el club catedrático no piensa hacer, por ahora.