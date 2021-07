Miguel Falero revela al 'enemigo silencioso' que se han encontrado en Japón en sus primeros días

El entrenador de la Selección Sub-24 de Honduras habló en conferencia de prensa con periodistas japoneses quienes estaban interesados en saber si Honduras jugaba igual que México.

Honduras tendrá su primera prueba de fuego este lunes previo al arranque de los Juegos Olímpicos cuando enfrente a Japón en uno de los dos partidos de fogueos que ha pactado, el otro será contra Alemania el sábado 17.

El entrenador Miguel Falero charló con periodistas japoneses quienes estaban muy interesados en saber si las características del futbolista hondureño eran iguales o parecidas a la de los mexicanos, selección que será su rival en la fase de grupos.

El técnico uruguayo reveló que más allá del clima caliente que impera en la nación del 'sol naciente', le preocupa más la adaptación al cambio de horario, un enemigo silencioso que se han encontrado y que en sus primeros tres días, les está afectado por el poco descanso que están teniendo.

Nos gustaría una primera opinión sobre el partido de mañana ante Japón...

Ambos equipos nos estamos preparando para el torneo y por lo tanto será muy importante estos enfrentamientos previos a la fase de grupo que nos permitirá agarrar buen ritmo que será lo mas similar a lo que vamos a encontrar en los Juegos Olímpicos. Todos los partidos son muy parejos, todos los clasificados tienen un poderío importante y vamos a aprovechar estos fogueos para intentar llegar en buen momento.

El calor en en este país, ¿Cómo siente su equipo el verano de Japón?

Estamos tratando de adaptarnos, la gran mayoría de jugadores participa en el torneo local y en Honduras es un clima similar. Hemos encontrado más inconveniente en la adaptación del sueño, no hemos podido descansar adecuadamente y sabemos que el día a día iremos ganando horas de sueño que nos permitan llegar en mejor momento a cada uno de los partidos.

Existe la posibilidad que se enfrenten después de la fase de grupos con Japón, qué impresión tiene y que jugadores conoce.

Conocemos el poderío de Japón, de los partidos que ha venido realizando en excelente forma, es un rival de muchísimo riesgo, tiene una dinámica interesante lo que lo lleva a ser un equipo ágil y agresivo, eso le ha dado la posibilidad de llevarse resultados con autoridad. Vimos las mejores jugadas de los partidos con Argentina, Jamaica y vamos a enfrentar un muy buen equipo donde destaca la fluidez de llegar a las áreas y lo convierte en rival muy intenso y de mitad de cancha hacia arriba es peligroso por la calidad destacando los futbolistas que juegan por las bandas tanto su punta como media punta.

Nos gustaría saber cómo creó la lista de la convocatoria ya que muchos equipos tuvieron dificultades y en el caso de Honduras se va a iniciar la Copa Oro con la selección mayor, ¿ha podido elegir a los mejores como me hubiese querido?

No tuvimos mayores problemas. Hay una coincidencia de fechas simultánea con la Copa Oro, pero lo que nos creó dificultad fue la elección de los mayores que podían reforzar, pese a que podíamos traer tres, solo elegimos a dos. Venimos de hacer un buen torneo preolímpico en Guadalajara y reforzamos donde creíamos lo necesitábamos. Tenemos confianza que podemos hacer un buen papel y ojalá no me haya equivocado en la elección, creo que convoqué a los mejores y los partidos dirán si estamos de acorde con la competencia.

¿Cómo encara el partido ante Japón ya que esto emula lo que podría ser el juego ante Corea del Sur?

Es un juego importante de la misma manera que el de Alemania el 17, nosotros no hemos tenido partidos contra equipos élites y estos juegos nos marcan el ritmo de lo que lo tendremos en competencia. Hay similitudes de características como lo puede ser ante Corea del Sur, estos encuentros previos nos dan conocimiento global de lo que nos vamos a encontrar, queremos darle el mejor ritmo posible a todo el plantel para que cuando llegue el debut estemos en condiciones.

¿Cuál es el significado de los Juegos Olímpicos para Honduras?

A igual que muchos países en el mundo, Honduras es un país que vive con mucha intensidad los deportes, es un país chico, pobre y tiene gran ilusión en cada competición deportiva que afronta, es importante dejar todo para hacer un buen papel porque es la alegría de un pueblo que le gusta el deporte. Lamentablemente estos juegos son especiales, no sabemos si habrá público, ceremonia, a Japón le toca organizar unos juegos complicados, pero todos los atletas que vienen quieren destacar y mis futbolistas quieren hacerlo haciendo buenos partidos y queriendo ser reconocidos.

¿Cuál es el concepto de la selección de Honduras? ¿Tener la pelota, ser agresivo en el juego? ¿Cuál es la mayor virtud que tiene?

Tratamos de tener un equilibrio y eso va en la tenencia de la pelota, juego corto en la elaboración, despliegue para recuperación del balón, tratar de ser verticales lo más rápidamente posible para atacar, es una combinación y equilibrio difícil de lograr, en reiteradas veces lo hemos conseguido, pero el jugar bien está en encontrar la respuesta al momento del partido y ese equilibrio de juego largo y elaborado caracteriza al futbolista hondureño y una virtud del futbolista catracho es la entrega y no bajar los brazos durante los 90 minutos y jugar de igual a igual con cualquier rival.

Honduras y México tienen algunas similitudes en su fútbol, ¿Cuáles son en detalles ese parecido entre ambos equipos y cuál es la parte que podría servirle como referencia a Japón antes de jugar contra México en fase de grupos?

Pienso que tanto México como Honduras tiene futbolistas bien dotados técnicamente, sus refuerzos son de jerarquía, han logrado un equilibrio en la madurez y juventud por lo tanto tendrá un buen desempeño en los Juegos Olímpicos. México cuenta con mucha elaboración, son fuertes en los duelos y son las cosas que pueden encontrar de México. Uno siempre quiere parecerse a los buenos equipos y hay cosas que anhela ver y la tenencia de la pelota, la salida desde el fondo y elaborar y son características que van a encontrar en su partido ante México.