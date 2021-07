Melique García, atleta hondureño en Tokio 2021: "Haré sentir orgulloso a Honduras y daré lo mejor"

Juegos Olímpicos, ese certamen conformado por los mejores atletas del mundo a celebrarse cada cuatro años, contará este año, Tokio 2021, con la única participación de un deportista de pista representante de Honduras.



Melquer Vencent García Howland, es el elegido a portar la bandera cinco estrellas en el circuito de atletismo en el escenario olímpico y lo hará desde los 100 metros planos.



Él nació el 18 de junio de 1992 en Nueva York, Estados Unidos, pero su padre, Melvin Lorenzo, es originario de Puerto Cortés, contrario a su madre, Barbara Lynetta, quien procede de Carolina del Sur en el país norteamericano, sin embargo, él se siente más hondureño que ‘gringo’, según comentó a DIEZ en una extensa entrevista entre risas, recuerdos y mucho ‘spanglish’.





“Vivo en ‘La Gran Manzana’, pero suelo visitar Honduras mensualmente y me quedó en San Pedro Sula para entrenar en el Estadio Olímpico, también tengo familia en la ciudad. Siempre que voy me preparo junto a los jóvenes atletas para que puedan mejorar y llegar al siguiente nivel como en el que estoy”, comentó García.

Melique García reside en Estados Unidos, pero viaja mensualmente a Honduras para entrenar de cara a los JJ.OO. de Tokio. Melique recién culminó sus estudios universitarios en el instituto de Cortland en Nueva York donde sacó la licenciatura en Analista Tecnológico luego de 4 años. Él es amante de la tecnología y todo lo que esto conlleva, en especial los videojuegos.



Actualmente está al mando de su propio negocio de computadoras, MVG Tec, donde trabaja cinco días a la semana, pues también tiene que ocuparse de otros negocios personales que maneja.



- Su carrera en el atletismo -



“Todo empezó en el High-School cuando tenía 16 años, nunca me fue difícil., pues me involucré en la pista para ser más rápido ya que jugaba de corredor en el fútbol americano, pero una vez que inicié me quedé en el ‘track’. También practiqué lucha por tres años”, inició contando.



“El fútbol nunca lo he jugado, ni siquiera en la escuela, pero suelo verlo y jugar mucho al FIFA. Soy hincha del Barcelona y soy ‘team’ Messi”, dijo Melique.

García tuvo inconvenientes para practicar durante el 2020, pero no precisamente por la pandemia, si no por el clima, pues la ciudad donde vive no dejó de llover hasta después del verano, por lo que estuvo fuera de la pista alrededor de seis meses.



“Nueva York es frio entre diciembre y abril, pero en el año anterior se extendió hasta mayo, por lo que no podía entrenar afuera, solo trabajaba desde casa para estar en forma. No salí hasta julio, pero siempre seguía lloviendo, por lo que me metí a un gimnasio donde he ganado 13 libras”, comentó.

Melique practica en la pista desde los 16 años. Ahora, con 29, representará a Honduras en los Juegos Olímpicos. Melique estaba dentro de la lista de opciones que tenía Calixto Sierra, presidente de la Federación de Atletismo, para ir al certamen por Honduras, aunque este era la última opción de los cinco elegidos.



Los demás fueron descartados por situaciones deportivas, pues algunos no lograron concretar su marca a tiempo y otros no contaban con la preparación necesaria para asistir al evento, contrario a Melique quien está en actividad desde hace casi ya un año.



“No estaba preocupado por quien fuera el elegido, siempre iba a apoyar, soy un compañero de equipo, no tengo mala leche para nadie. Al principio cuando me enteré que era el seleccionado no me impactó, fue hasta al pasar de los días cuando pensé: 'Wow, esto en realidad está sucediendo, iré a los Olímpicos'. Ahora solo me toca dar lo mejor de mí y hacer sentir orgulloso a Honduras”, declaró.

García participó en el campeonato centroamerica en Costa Rica el pasado mes de junio. La última competencia que tuvo Melique fue el 26-27 de junio en el campeonato centroamericano en Costa Rica donde compitió en los 100 metros planos, misma rama en la que competirá en Tokio, torneo al cual decidió representar a Honduras y no a su país natal por lo siguiente razón.



“Mi papa es de Honduras, al igual que mi personalidad, la verdad es que me siento más hondureño que estadounidense. Mi padre está orgulloso de que represente a su país porque mi abuelo trabajó muy fuerte para traerlo a los Estados y darle su ciudadanía. Esto solo muestra la potencia que los hondureños tienen y que no importa de dónde vengas, siempre puedes cumplir cualquier cosa e inspirar a otros”.



“Mi vida no ha estado llena de oportunidades a pesar de nacer acá, por lo que esmerarme por sobresalir es un orgullo para mis padres porque yo produzco lo que ellos produjeron en mí”, concluyó Melique García, atleta olímpico de Honduras en Tokio 2021.

Marcas de Melique representando Honduras

Récords nacionales



55 metros = 6.19 segundos

200 metros = 21.74 segundos

4x100 metros (relevos) = 40.55 segundos



2017



New Jersey International

100m 10.50 Oro

USATF National Championships

100m = 10.44 Oro



2018



USATF New England Indoor Championships

60m = 6.76 Oro

200m = 21.80 Oro



USATF NACAC Championships (Toronto, CA)

100m = 10.72 14vo lugar



2019



CADICA Championships (Managua, Nicaragua)

100m = 10.44 Plata



Doha World Championships (Doha, Qatar)

100m = 10.70



2020



CADICA Championships (San Jose, Costa Rica)

100m = 10.79 Plata



2021

New York Invitational

100m = 10.58 Plata



CADICA Championships (San Jose, Costa Rica)

100m = 10.72 5to lugar

200m = 21.77 5to lugar