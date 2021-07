Tato García se confiesa: Su reto con Marathón, fichajes que llegarán, su capitán y el jugador que le sorprendió

Luego de un pasado inolvidable con el Real España, Martín "Tato" García llega a la filas del Marathón, donde se le presenta un nuevo reto no solo en el campo nacional, sino que también internacional.



Con el tiempo en contra, pero con la mentalidad en superar el Diriangén de Nicaragua, las horas corren y las exigencias son mayores para el "Charrúa", quien no quiere comenzar con con el pie izquierdo en la Concacaf.



Luego de tomar las riendas del Monstruo, García charló en exclusiva para Diez y reveló sus planes y los objetivos que se ha trazado en su regreso al fútbol de Honduras.



¿Cómo se da su fichaje por el Marathón?

Por intermedio de un abogado, una comunicación con Rolin Peña. Fue todo muy rápido y cuando se presentó la oportunidad en Marathón, un equipo grande, mucha historia. No lo dudé y muy agradecido que hayan confiado en nuestro trabajo y cuerpo técnico. Estamos muy felices con mucha ilusión de hacer un buen trabajo y pelear bien arriba.



¿Qué le motivó tomar este reto?

Marathón es un equipo con mucha historia, lo seguí el torneo pasado, así como sigo a todos los equipos del fútbol hondureño. Cuando recibí la llamada que era algo cierto, porque a veces se manejan cosas en redes sociales y prensa que no son ciertas. Cuando la comunicación fue seria, conversamos del proyecto, el equipo y que teníamos a apuntar arriba, formar el plantel.



¿Cómo han llegado los jugadores a la pretemporada después de meses de vacaciones?.

Bastante largo el periodo y sabíamos que sería así, ya hemos hecho las valoraciones de como haremos los trabajos, ahora vamos a diferenciar los grupos; siempre que el futbolista se siente cómodo, trabaje y que llegue de la mejor manera. Sabemos que no estamos al cien, falta mucho y Marathón hace dos meses están parados, otros haciendo ejercicio, pero no es lo mismo un equipo profesional. Están en nosotros demostrar la capacidad para el el equipo se siente con capacidad para el día 3 de agosto.





¿Quiénes llegaron con libras de más?

Eso me lo voy a guardar para mí, el que no está en la mejor manera lo sabe, pero tiene todo el apoyo nuestro para ponerse bien y pasa mucho por la cabeza del jugador. Un futbolista profesional se tiene que cuidar y en eso vamos a tratar de cambiar algún hábito que no es fácil que puedan mantener una alimentación adecuada. Los que tengan una libra de más la van a bajar porque están trabajando a muerte.



Le incomoda la situación que se dio con Héctor Vargas y el club previo a su llegada.

Al margen totalmente, eso lo tiene que resolver la junta directiva, no es problema mío.



¿Qué expectativas tiene de este Marathón?, ¿Le ha seguido los pasos?.

El sentimiento de entrenador uno no deja de analizar más allá que tenía unos meses sin trabajo y ocupamos el tiempo para estudiar, prepararnos y ver varias ligas. La tele grande de casa el fútbol uruguayo y en el celular o la compu, el fútbol hondureño, mexicano. Este tiempo he podido disfrutar de la Sudamericana, Libertadores, UEFA y al Marathón lo seguí bastante porque me gusta y tengo un cierto conocimiento de lo que es la plantilla, confío mucho en los compañeros que puedan llegar a sumarse y dar una mano para pelear el torneo.



¿En qué va a cambiar este Marathón, qué le vamos a ver de diferente?.

Yo voy poner mí impronta de cómo trabajamos nosotros, la metodología del trabajo nuestro y seguramente es diferente. Vamos a hacer un Marathón protagonista, agresivo, ordenado y donde a los rivales tiene que costarle convertirle.



Igualar o superar las campañas de Héctor Vargas, ¿cree que es posible?.

Yo miro desde el día miércoles para adelante, no tengo nada que mirar hacia atrás. Llegué al Yankel fui bien recibido por toda la gente, grupo de trabajo y se está trabajando con mucha alegría; estos son augurios buenos y el que está en el fútbol entiende de esto.



¿Cuáles son los tres retos principales del Tato con Marathón?.

Primero Diriangén, que el futbolista de Marathón llegue de la mejor manera con el poco tiempo que tenemos para competir y hacer nuestro primer partido oficial. Diriangén comenzó su pretemporada hace 25 días o un poco más, va a llegar con más partidos oficiales de liga porque el torneo inicia antes. Ese el el primer y mi único desafío en mi cabeza, ya después los sueños y deseos es que Marathón esté posicionado, pero el primer objetivo es el día 3.





¿La directiva le ha exigido títulos o promover jóvenes?

Es un combo de todo, vamos a tratar de conseguir la 10 a como sea, ese es el sueño de toda la gente de Marathón, afición, futbolistas, junta directiva y nosotros como entrenadores. Luego se debe de vender algún futbolista, sabemos la situación económica, no de Marathón, sino del mundo. Estamos en tiempo de pandemia, donde todo ha bajado en el mundo, las posibilidades de la gente y nosotros somos privilegiados de estar en Marathón. Hoy agradezco que me hayan contratado y voy a dejar la vida por estos colores.



¿Cuál es la debilidad que siente más urgente de fortalecer en el plantel?

Han sido una mixtura de trabajos físicos porque nos tenemos que poner bien y no llegaron de la mejor manera; recién están agarrando lo que yo les voy a pedir y la forma de jugar que va a tener este Marathón. Hay muchas cosas por corregir y muchas virtudes. Tiene futbolistas muy veloces por las bandas y vamos tratar de mejor y todo lo bueno seguir haciéndolo.



¿Cuántos fichajes le ha pedido a la directiva y con qué jugadores no contará?.

Ya hablé con la junta directiva y sabemos que puede llegar algún compañero y evidentemente el que llegue se debe adecuar a la parte económica, tiene que venir a sumar y convencer en un montón de cosas: como persona, futbolista y no es fácil; hay que hilar muy fino. Los que llegaron fue así como Harold (Fonseca), Bayron (Castillo) Mario Martínez y estábamos convencidos que eran buenas personas. Si llega alguien más se van a analizar un montón de cosas. La idea es traer dos o tres más.



¿Los refuerzos serán extranjeros y cuántas bajas tendrá?

Bajas no creo, ya que me encontré una plantilla grande en número, pero tenemos un montón de futbolistas jóvenes; sub-18, sub-20, pero lo ideal es trabajar con 26 futbolistas, no podemos tener 40 en la primera división. Si alguno le toca bajar a las reservas, nosotros le vamos a hacer el seguimiento, no es lo que no lo vamos a ver más, sino que será constante y si tienen que regresar al plantel lo harán.



¿Qué posiciones son las que siente que debe fortalecer?

Un nueve y un central, eso es lo que creo que puede llegar a Marathón para reforzar un poquito, ya después analizando alguna opción que anda por ahí y seguramente la analizaremos por ahí. No queremos dar pasos en falso y estamos seguros de lo que se está haciendo.



¿Cómo será ahora el clásico del otro lado contra Real España. Cómo se lo imagina usted personalmente, ya que es un club en donde estuvo y lo hizo campeón?.

Claro que sí, aparte, que digo yo que es el clásico más lindo, no tengo duda de eso, son bien jugados, disputados y hoy me toca estar de este lado, defender los colores. seguramente será un partido lindo como son los clásicos y me genera muchas cosas positivas, ojalá que sean sin violencia y que gane el mejor. Nosotros nos vamos a preparar para ser un rival duro y pelear con cualquiera.





¿Qué diferencias hay en este Marathón al R. España a que dirigió?

Son situaciones diferentes: cuando me tocó llegar al Real España, el equipo ya había arrancado el torneo y ya había tenido un bajón bastante grande y peligraba seriamente entrar en liguilla tras cinco partidos perdidos, la situación era complicada. A nuestra llegaba, pasamos de perder cinco a ganar siete, se disfrutó mucho, pero esto es diferente porque aquí empezamos una pretemporada de cero, con refuerzos que los vamos a pedir nosotros, no agarramos un plantel armado. Yo confío mucho en los muchachos, pero debemos reforzarnos y verán un Marathón duro.



Pedro Troglio tiene tres títulos al hilo en la Liga, ¿Podrá el Tato cortar esa racha?

El trabajo de Pedro y sus compañeros ha sido espectacular, tres títulos seguidos, compitiendo internacionalmente, vi el partido en el Azteca, la personalidad con la que jugaron. Olimpia es duro para cualquier rival y Marathón lo será para Olimpia también, de eso no tengo duda. Estoy palpando cosas buenas y luego la cancha habla.



Olimpia es el principal candidato nuevamente al título, después le sigue Motagua. Quién es el tercero: Real España o Marathón.

Futurología no puedo hacer, seguramente cada equipo se va preparar de la mejor manera y será un torneo duro. El Vida, Honduras Progreso, Victoria que logró el ascenso y lo felicito porque vamos a volver a tener un clásico ceibeño.



¿Este Marathón tiene para competir en la Champions de Concacaf bajo las condiciones en que se encuentra?.

Pienso en Diriangén, no veo más allá. No puedo perder tiempo en ver más allá. Arrancamos tarde la pretemporada y mi cabeza está en una planificación buena, adecuada y muy minuciosa. Una cancha grande, sintética y que no está en el mejor estado como hemos visto otros sintéticos, pero as dimensiones son grandes.



¿Sería un fracaso no superar la primera etapa de este torneo o el tiempo lo tiene en contra?.

No es excusa, nosotros tenemos que pasar, para eso nos preparamos. Por ahí me hubiera gustado arrancar antes, es una realidad, ellos van por el cuarto amistoso y nosotros no hemos hecho fútbol interno todavía para que se hagan una idea. Nosotros vamos a tener tres amistosos para llegar a jugar el primer partido y ellos con tres oficiales de liga, pero somos Marathón y tenemos que dejar la vida para traer un buen resultado y definir en San Pedro Sula.



¿Qué concepto se ha podido formar del Diriangen?

Es un buen equipo, ordenado, no regala metros, no hace una presión anta casi nunca, tiene gente muy veloz y por ahí ellos regalan la pelota al rival, para recuperarla en cierto lugar de la cancha y salir rápido en contra. Tienen un central Téllez, que es su capitán, buen juego aéreo, maneja muy bien las líneas, pero se les fue un jugador muy importante, un brasileño que jugaba arriba y era el que hacía los goles y contrataron un colombiano. Todo pasará por lo que hagamos nosotros.



¿Las condiciones del Yankel cómo las encontró?

"El Yankel está en muy buen estado, estoy contento de como encontré el estadio, la cancha auxiliar también, pero nosotros no vamos a poder competir en el Yankel y nosotros seguramente vamos a jugar en el Olímpico, donde la planificación es diferente y por eso es importante traer un buen resultado de Nicaragua.



¿Pero en el torneo de Liga Nacional será su casa?

Sí, ese tiene que ser nuestro bunker, los rivales tiene que venir a sufrir al Yankel en el buen sentido, se tienen que sentir agobiados. Un Marathón con pelota al piso y transmitirle a la afición la confianza y se las vamos a poner dura a los rivales.



¿Cree que Costly, Izaguirre, Crisanto son jugadores que todavía tienen para ser titulares o son un buen recambio?.

Todos están en condiciones, entrenan a la par, pero evidentemente con trabajos diferenciados y eso lo maneja la parte física, ya en el trabajo de cancha, va jugar el que esté mejor y considere que para ese partido. Mi cabeza está en Diriangén y tengo mi planificación para jugarle de visita y todos están a la orden.



¿Quién será su capitán en este equipo. ¿Mario Martínez o Denovan Torres?

El capitán por ahora es Denovan, ya después veremos, pero ahorita es él. Si le toca atajar a él, saldrá con la cinta.





¿Emil Martínez es parte de su cuerpo técnico?.

Fue en conjunto y la verdad que estoy muy contento con Emil y el profe Pineda, están muy contentos, se sienten respaldados por nosotros y nos están ayudando mucho por el conocimiento de los jugadores. Emil es el entrenador de las reservas.



Si pudiera elegir un jugador de la Liga Nacional para Marathón, a quién ficharía.

No soy de dar nombres, no me gusta manosear o ilusionándolos con un nombre. Yo estoy claro a donde estoy apuntando y si las posibilidades del club y económicas del club cierran, sino no van a llegar. Nombres no me gusta dar.



¿De esta plantilla de Marathón que jugar le ha sorprendido?

Todos están trabajando de manera espectacular y estoy muy conforme. Si me sorprendió un futbolistas fue Luis Garrido, por lo que transmite para el equipo, físicamente está 10 puntos, es una bestia. Te podría nombrar otros más, pero él me sorprendió.



¿Qué partidos amistosos tendrá?

Lone, Parrillas One y Honduras Progreso.