Blog de Gaspar Vallecillo: Italia y España marcan el futuro del fútbol tras su destacada actuación en la Eurocopa

“El fútbol es siempre una sola cosa con dos únicas alternativas: bien o mal hecho”

Dante Panzeri

Las Selecciones que quieren ser protagonistas con el balón, marcaron el camino en la Eurocopa, muchos nos sentimos representados por esos combinados nacionales, que hicieron respetar el juego, los que fueron fieles a la esencia de su modelo; dejando prejuicios atrás. La evolución en el juego está en saber como disponer del balón, como superar líneas de presión y crear condiciones para hacer jugar; es acá donde Selecciones como Italia o España condicionan a sus rivales.

La involución es todo lo contrario, equipos reactivos, que se sienten incómodos con el balón, ideas basadas en las condiciones físicas y establecer que los futbolistas deben ser atletas; todo alejado de la realidad. El fútbol es un juego de relaciones constantes, de individuos que interactúan en ciertos espacios para habilitar otros; interpretar eso es la clave para jugar y hacer jugar.

En esa rama destacan dos jugadores esenciales para sus Selecciones, Sergio Busquets para España y Jorginho para Italia. Mediocentros, el primero posiblemente el mejor de sus tiempos en su posición, un futbolista en el cual se centró mucho el juego de España, era el primer receptor libre en el centro del campo, disponiendo de tiempo y espacio para jugar con sus compañeros más cercanos, ordenando también a sus lejanos. Jorginho, es desde mi punto de vista, el mediocampista más importante de la Selección Italiana, siempre recibiendo a la espalda de la presión, está ubicación le permitía generar una superioridad posicional, estar mejor ubicado que el rival: hacer jugar.

Las Selecciones de Italia y España fueron las que mejor jugaron al fútbol durante esta edición de la Eurocopa, porque potenciaron las relaciones con el balón, haciendo que los futbolistas se sintieran capaces de jugar este juego en espacios reducidos, que en definitiva es donde reside la mayor dificultad de este, correr en espacios amplios es mucho más fácil.

El fútbol es un juego hipercomplejo, donde se interrelacionan estructuras y sistemas que ofrecen diferentes componentes. Entenderlo y concebirlo no es reducir su complejidad, es acercarse a la misma queriendo condicionar lo más que se pueda al rival. Por eso no se controla el balón, no se domina al adversario, se convive con eso. Italia y España lo hicieron, interpretaron a la perfección su modelo y las necesidades propias para jugar.

Habrá que olvidarnos por un momento de la importancia del físico para jugar y pensar más en aquellos que juegan y hacen jugar…