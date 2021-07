¡Explotó Fernando Palomo! El famoso periodista hizo una petición a los críticos de la Copa Oro: "Basta del menosprecio"   

Fernando Palomo, reconocido periodista salvadoreño de ESPN, analizó el arranque de la Copa Oro de Concacaf 2021 e hizo una petición a sus detractores.



Palomo Pacas aseguró que la competición tiene muchas carencias, pero no hay que quitarle la calidad de fútbol que se ve en el torneo.

Escalofriante: así quedó el rostro de Chucky Lozano tras el duro choque con el portero de Trinidad y Tobago en la Copa Oro



Invitó a analizar bien los partidos que se dan sin comparar la Copa Oro con la Eurocopa o Copa América, títulos que levantaron Italia y Argentina.



"Después de terminada la Eurocopa, después de terminada ya la Copa América con los títulos de Italia y Argentina, hoy en ESPN FC por la tarde un resumen, académico, si se quiere del final de los dos torneos, analizando con un poco más de tiempo, con poco más de espacio también después de haber superado las emociones que generaron el sábado el partido de Argentina en sus distintas dimensiones del encuentro ante Brasil en sus distintas dimensiones de emoción o de calidad, por ejemplo, ya de esto voy a hablar centrándome en el torneo que arranca que es la Copa Oro".





Y agregó: "Digo las emociones provocadas por un partido y por otro, viendo los dos partidos en el contexto en el que ambas finales deben de ser analizadas desde donde se juegan, qué las ha llevado hasta ahí, que provocó que los equipos terminarán consiguiendo el lugar obtuvieron y luego evidentemente los contextos emotivos que rodeaban a los partidos".



Fernando Palomo entró y analizó la situación de la Copa Oro, torneo que es bastante desprestigiado por el nivel de juego que se ven en sus partidos.



"A lo que quiero entrar cuando hablo de calidad, es a como muchísimos colegas deportivos se han dado recientemente a la tarea de cuestionar, criticar, ya ni siquiera subestimar sino totalmente menospreciar a la Copa Oro que está comenzando en los Estados Unidos", comenzó diciendo.

Los enardecidos mensajes de David Faitelson luego del empate de México ante Trinidad y Tobago en la Copa Oro



"Es cierto que la Copa Oro tiene muchísimas carencias, tiene muchos errores organizativos, viene de un estilo de gestión administrativa totalmente lejana a la transparencia, a la honestidad, sustentada en principios presuntamente democrático porque así se eligen los distintos presidentes de las distintas federaciones y estos en consecuencia eligen a los jerarcas de la confederación y digo presuntamente democrático porque sostenidos en un voto dicen que son procesos democráticos porque están verdaderamente soportados o estuvieron soportados en cuánto cada uno de los dirigentes se llevaba de tajada de aquel gran negocio del fútbol, aquello ha ido quedando atrás y la organización que ahora dirige la Copa Oro y en consecuencia Concacaf tiene que lidiar con el peso de la historia y la cultura que eso ha generado. Dejando esto de un lado y no quitándole importancia, la calidad del torneo es la calidad del fútbol que se juega en la región y hay que vivir con ello, hay que asumirlo por qué comparar constantemente la Concacaf con la Copa América, con la Eurocopa si la Concacaf tiene su realidad y con esas tiene que lidiar", argumentó.



También hizo referencia a unas palabras que dio Hugo Sánchez, analista de ESPN sobre la Copa Oro. El ex futbolista comentó que el torneo era un retroceso para la selección de México.



"Hoy escuchaba a Hugo Sánchez diciendo que la Concacaf para el fútbol como el mexicano es un retroceso y no aprende nada, es la región en la que están, es la confederación en la que tienen que jugar. Aprécienla sepan quererla por lo que es y ayuden a mejorarla no despreciándola continuamente, sino analizándola desde donde deben de analizarse desde el conocimiento de cada uno de los equipos que militan en la región".



Sobre el desconocimiento de los equipos de la región de Concacaf, Palomo fue claro, el no saber quiénes son hace que el fútbol de Europa sea más atractivo.



"El fútbol de Europa les gusta más porque se ve mejor señal de televisión quizás, campos dudo que se vean mejor de los que se van a disputar ahora la Copa Oro, todo es de muy buena calidad, la calidad de juego es la que hay en la región, saber vivir con esa calidad por lo que es ayudar a mejorarla también a no menospreciarla y cuestionarla constantemente", cerró.