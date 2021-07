EN VIVO: ¡Las selecciones de Honduras y Granada ya se encuentra en el BBVA Compass Stadium!

MINUTO A MINUTO DEL HONDURAS VS. GRANADA EN COPA ORO

7:24PM La selección de Honduras ya se encuentra en el BBVA Compass Stadium. Minutos antes hizo su arribo Granada.

7:15PM Seguidores catrachos sigue haciendo su ingreso al estadio de Houston.

7:09PM Hondureños esperan hoy festejar un triunfo de la Bicolor en su debut en Copa Oro ante Granada.

7:00PM Ya se juegan 5 minutos del Panamá vs. Qatar. La grama del BBVA Compass Stadium luce en buen estado.

6:54PM Hoy los hondureños serán mayoría en el BBVA Compass Stadium de Houston. Concacaf ya confirmó llenazo para el duelo del sábado ante los canaleros en este mismo recinto.

6:49PM Pese a la lluvia, la afición hondureña ha llegado en gran número al BBVA Compass Stadium.

6:43PM Está por iniciar el juego Panamá vs. Qatar en el BBVA Compass Stadium. La lluvia y tormena eléctrica quedó atrás.

6:23PM Último informe de Concacaf: el Honduras vs. Granada comenzará a las 9:10pm (hora hondureña).

6:15PM Ni Panamá ni Qatar han salido al campo a realizar el calentamiento, por lo que el juego Honduras vs. Granada podría sufrir unos minutos más de retraso.

5:55PM Concacaf vuelve a extender el retraso de Panamá vs. Qatar. Ahora iniciaría a las 6:30pm (hora hondureña), por lo que Honduras vs. Granada iniciaría a las 8:30pm.

5:30PM El retraso del encuentro se debe a la tormenta eléctrica que azota el BBVA Compass Stadium.

5:23PM Concacaf en un nuevo comunicado indica otro retraso para el juego Panamá vs. Qatar. "No iniciará antes de las 7:00pm (6 de la tarde hora hondureña). Por lo que Honduras vs. Granada estaría iniciando a las 8:00pm.

5:07PM Aficionados han tenido que buscar refugio en las afueras del BBVA Compass Stadium debido a la tormenta.

¡Última Hora! Debido a la fuerte tormenta en Houston ,Concacaf anunció que el juego Panamá vs. Qatar se retrasa media hora. Iniciará a la 5:30pm (hora hondureña). Por lo que el Honduras vs. Granada iniciará a las 7:30pm.

4:35PM Estas dos aficionadas hondureñas mientras adquirían sus vinchas para ingresar plenamente identificadas al estadio de Houston, Texas.

4:32PM Aficionados hondureños comenzaron a llegar desde tempranas horas al BBVA Compass Stadium que recibió una lluvia hace unos instantes.

4:31PM Bienvenidos al Minuto a Minuto del juego Honduras vs. Granada por el arranque de la Copa Oro 2021.