Fin de era: Tenista suizo Roger Federer renuncia a los JJ.OO. de Tokio y su retiro sería inminente

El exnúmero uno del tenis masculino Roger Federer anunció este martes en Twitter su renuncia a participar en los Juegos Olímpicos de Tokio por nuevos problemas de rodilla, pero apuntó que espera poder retomar la competición en unas semanas.



"Durante la temporada sobre césped me hice mal de nuevo y me resigno a renunciar a los Juegos Olímpicos de Tokio", escribió la estrella suiza de casi 40 años, actual número 9 de la clasificación mundial, en Twitter.



"He comenzado ya a hacer la reeducación, con la esperanza de poder volver al circuito este verano (boreal)", indicó el tenista campeón de 20 torneos del Grand Slam, que en marzo reapareció tras más de un año sin competir por dos operaciones en la rodilla derecha.

Roger Federer podría no volver a competir al tenis tras sufrir de lesiones en los últimos años. La pasada semana, Roger Federer fue eliminado de su torneo favorito, Wimbledon, con la cabeza baja, al caer en cuartos de final ante el joven polaco Hubert Hurkacz (18º del mundo), por 6-3, 7-6 (7/4) y 6-0.

Federer intentó recuperar su nivel del pasado, pero hasta ahora sin éxito. El 8 de agosto, día de la clausura olímpica, cumplirá 40 años.





"Estoy muy decepcionado porque ha sido un honor y un momento importante de mi carrera cada vez que he representado a Suiza", añadió Federer, que dijo que animará a sus compatriotas desde la distancia.

Roger Federer renuncia a los Juegos Olímpicos donde no pudo conseguir la medalla en indiviual, pero si en dobles junto a Stan Wawrinka EN 2008. Por su edad, puede haber dicho adiós definitivamente a la posibilidad de lograrlo. En dobles sí que logró ser campeón olímpico, en la edición de Pekín 2008, haciendo pareja con Stan Wawrinka.

Federer reconoció entonces que necesitaba "unos cuantos días" para digerir lo ocurrido, sin definirse entonces sobre sus planes para los Juegos de Tokio. En el palmarés de Federer, la medalla de oro olímpica en individuales es el mayor logro del tenis que se le ha resistido y confiaba en poder pelear por ella en la capital japonesa.