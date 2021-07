Concacaf rechazó solicitud de la Federación Mexicana para reemplazar al "Chucky" Lozano tras lesión  

La Federación Mexicana de Fútbol insistió con la Concacaf para suplir la baja del lesionado Hirving 'Chucky' Lozano, pero la confederación que organiza la Copa Oro dio un 'no' rotundo, apoyándose en el reglamento del torneo.



La Concacaf se apegó al reglamento de la Copa Oro, en el cual no se permite suplir a un jugador que se lastimó después del arranque de la justa, como pasó con el "Chucky" Lozano, quien no podrá tener un sustituto en el tricolor que dirige Gerardo 'Tata' Martino.



El estratega argentino tendrá que conformarse con su nómina de 22 futbolistas para seguir peleando el campeonato.



Según señala el reglamento de la Copa Oro en el Artículo 10.4, "un jugador que figure en la lista final solo puede ser reemplazado durante la competencia en el caso de una lesión grave, hasta un máximo de 24 horas antes del inicio del primer partido de su equipo en la Fase de Grupos, y debe salir de la lista provisional".





Asimismo, aunque establece dicha norma que "el remplazo debe ser aprobado por escrito por Concacaf o por el Comité Médico después de recibir y aceptar una evaluación médica detallada por escrito con el sello del médico o membrete válido en uno de los cuatro idiomas oficiales de Concacaf", también prosigue en su explicación el citado artículo que la "Concacaf o el Comité Médico aprobarán la solicitud si la lesión es lo suficientemente grave como para impedir que el jugador participe de La Competencia".



Hirving "Chucky" Lozano, delantero de la Selección Mexicana y del Napoli, sufrió en el partido del sábado ante Trinidad y Tobago, un fuerte impacto que lo mandó al hospital y que posteriormente originó que terminara causando baja en el Tri.