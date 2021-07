El análisis de Fernando Palomo en ESPN sobre Honduras ¿Favorito a ganar el grupo?

La Selección Nacional de Honduras juega esta noche ante Granada en lo que será su debut en la Copa Oro 2021.

Fernando Palomo, periodista salvadoreño, hizo un corto análisis de la Selección Nacional de Honduras en ESPN.

Para el prestigioso comentarista y narrador, el hecho de que Honduras tuvo que partir su equipo para participar en dos torneos, nos referimos a la Copa Oro y Juegos Olímpicos de Tokio, es algo que puede afectar, según Fernando Palomo.

Ver: El 11 de Honduras para su debut en la Copa Oro

“Esto limita mucho a Honduras, ha tenido sus bajas también por lesión por lo que es una interrogante… Si bien es cierto cuentan con Alberth Elis, con Quioto, con Bengtson arriba y la veteranía de Maynor Figueroa atrás, es un equipo que no tiene mucho fondo en un torneo tan complejo y que además jugarán en las condiciones climáticas como las que hay Houston, con mucho calor, humedad, la recuperación es tardía, el golpe es importante, necesitas un plantel profundo y Honduras no lo tiene”, explicó Fernando Palomo.

Asimismo, algunos de sus colegas en ESPN le comentaron que en un principio daban por hecho que Panamá y Honduras eran los favoritos para avanzar a la siguiente ronda de la Copa Oro 2021. Fernando Palomo no descarta a Qatar.

¿Es Qatar el favorito para quedar como primero de grupo? “No descartaría a Qatar, ya le vi un partido allá en Croacia con la selección de El Salvador, jugaron un amistoso allá, quisiera ver a estos jugadores en un partido completo porque se quedaron con uno menos, creo que va a sorprender a más de uno, no sé si para ganar grupo, a mí no me sorprendería si pasa a la siguiente fase", aclaró Fernando Palomo.