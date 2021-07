Fabián Coito no se confía de Granada previo al debut en Copa Oro: "Se han emparejado mucho los rivales"

El Honduras vs Granada sufrió un retraso de dos horas y 20 minutos producto de una fuerte tormenta eléctrica. Los equipos llegaron al estadio BBVA Compass de Houston a eso de las 7:15 de la noche (hora Honduras) y ahí el seleccionador de la "H", Fabián Coito, habló.

Para los micrófonos de Concacaf, el charrúa que comanda al equipo hondureño dijo sentirse ansioso por el debut de sus dirigidos en la Copa Oro 2021. Dirigirá su segunda edición de este torneo.

"Ansiosos de poder debutar y comenzar a jugar, han habido unos contratiempos por temas de clima, estamos preparados, muy confiados y contentos de que haya llegado el día del debut", comenzó diciendo Coito.



Consultado sobre la estadística, que indica que Honduras tiene supremacía ante esta selección caribeña, el timonel uruguayo no se fía de eso y asegura que este juego es otra historia.

"Eso es solamente parte de la historia de los enfrentamientos, lo que vaya a pasar hoy nadie lo sabe, esa es nuestra idea e intención de hacer un buen partido de fútbol y tenemos claro que el resultado del partido va a estar dado por lo que hagamos los dos equipos hoy y no por lo que haya pasado antes", expresó.



Luego no le quita méritos a la Selección de Granada que dirige el canadiense Michael Findlay. "Aparte, está clarísimo que se han emparejado mucho los rivales, el fútbol es mucho más parejo por lo tanto no hay nada dicho antes de jugar".