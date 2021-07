Capitán de Panamá advierte: "Ante Honduras no podemos dar esa clase de lujos que nos hagan daño"

La Selección de Panamá logró recuperarse de un marcador adverso en su debut en Copa Oro ante Qatar, donde tuvo que remar de atrás en tres oportunidades.



Los canaleros ahora se preparara para el duelo ante Honduras y después de las fallas en la zona baja, el capitán de la Roja no quiere que los suyos se vean mal.



"Fue un partido en el que fuimos muy permisivos, no tenía que ser así, el rival tuvo méritos para hacernos daño, pero ante Honduras no podemos dar ese clase de lujos que nos hagan daño tan fácilmente como lo hizo Qatar", indicó Harold Cummings.



Y agrega: "Hay que analizar bien lo que hicimos mal en la línea defensiva, corregirlo y escuchar al entrenador".





Por su parte, Édgar Bárcenas, volante del Tijuana de México y líder en el medio de los canaleros, también cree que este duelo ante Honduras será complicado.



"Ya pasó la página y ahora tenemos que pensar el partido contra Honduras, ver como lo jugaron con granada y estar concentrado en lo que el profe prepare, ya que será un partido dificilísimo".



Panamá y Honduras se enfrentan este sábado a partir de las 7:00 de la noche, donde el ganador podría tomar el primer lugar del grupo D.