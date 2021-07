Michaell Chirinos y su duro año: "Me desgarré, me pegó pubalgia, me lesioné la mano en la final y ahora esto"

El segundo semestre del año no fue lo que esperaba el delantero hondureño Michaell Chirinos, quien después de cerrar el Torneo Clausura con seis goles y siete asistencias en el tricampeonato con el Olimpia, fue convocado a la Copa Oro con Honduras, pero una lesión de ligamento cruzado en su rodilla, lo dejó fuera de la competencia.

Ahora Chirinos está de regreso en el país, apoyado con un par de muletas para someterse a una cirugía que lo alejará de las canchas por al menos seis meses.

"En lo personal muy difícil para mí porque me preparé de la mejor manera para hacer un buen torneo en la Copa Oro, lastimosamente me pasó lo que me tenía que pasar; bueno con la fortaleza mental para ponerme a disposición en la operación y luego iniciar con mi recuperación", dijo.

Mientras retornaba en el avión, manifestó que "venía pensando en todo, más que todos las jugadas, me levanto pensando en ellas, una porque era la última jugada que el profe había dicho, me quedó a mí, tuve un trabajo en la cancha y sentí que me tronó".

"Es muy duro, estos dos días que estuve triste en Houston porque mis compañeros se iban a entrenar y yo tenía el anhelo de hacer una buena Copa Oro, pero Dios sabe lo que pasa", añadió.

El futbolista de 26 años dijo que ha recibido apoyos de Real España, Olimpia, Motagua, Fabián Coito y del mismo Pedro Troglio.

"Estoy alegre por eso. Me dicen que luce y que Dios tiene un propósito. Coito me dijo que lo que pasó ya pasó, que no se podía hacer nada y que me recuperara al máximo y que podía confiar en ellos. Troglio me escribió y me dijo que estaba a la orden para lo que necesitara y que me brindaba su apoyo", reveló.

Momento de la llegada de Michaell Chirinos a Tegucigalpa. Foto: Emilio Flores.

ETAPA DURA PARA CHIRI

Michaell Chirinos venía de un buen suceso con el Olimpia. Sus goles, asistencias y actuaciones en el Clausura 2021, lo llevaron a ser tomado en cuenta en la nómina de Honduras para la Copa Oro, pero nunca se imaginó lo que sucedería.

"Venía de un buen torneo con el equipo, iba con la mentalidad de hacer una buena Copa Oro después de volver luego de dos años; pues ver si me salía una oportunidad en el extranjero que la quiero nuevamente, allí hay muchas personas que te pueden ver, estando en la selección es mejor", soltó.

Finalmente, resintió en que "es difícil para mí, me han pasado muchas lesiones. Me desgarré, me pegó pubalgia, me lesioné la mano en la final y ahora esto, pero son parte de las circunstancias que tengo como futbolista. Es el momento más difícil de mi carrera porque son seis meses en los cuales no voy a poder disfrutar del fútbol".