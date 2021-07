A escribir su propia historia: Jorge, el hijo de "Mágico" González que jugará para el Cádiz  

Jorge Alberto González Barilla (63 años), mejor conocido como "Mágico" González, es uno de los mejores futbolistas de la historia de El Salvador y del Cádiz de España.

El centroamericano brilló con luz propia y es uno de los jugadores más queridos por la afición cadista donde milita el hondureño Choco Lozano.



Ahora, su hijo Jorge, quiere escribir su propia historia, ya que como a su padre el fútbol le corre por las venas. El joven de 18 años jugará la próxima temporada con el juvenil de Cádiz.



Se llama Jorge González Lemus (18 años). Es el penúltimo descendiente del "Mágico". Milita en el juvenil del Alianza, equipo de San Salvador en el que superó las pruebas para formar parte de su plantilla.

Jorge es delantero como su padre y tiene una buena conducción con la pierna izquierda, también puede jugar como media punta.