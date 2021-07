El famoso cantante que se acostó con Aurah Ruiz: "Con él estuve cuando se terminó mi relación con Jesé"

Aurah Ruiz y Jesé Rodríguez siempren han dado de qué hablar por su turbulenta relación amorosa, misma que trajo al mundo a una criatura. El idilio que estos dos han tenido ha sido de película, por eso siempre son noticia.

Sin embargo, en ocasiones todo se sale de tono con revelaciones y otras situaciones que ambos propician, tal como lo hizo recientemente Aurah en Mtmad, la plataforma digital que Mediaset utiliza para explotar a sus jóvenes estrellas.

Es ahí donde la española ha revelado haber tenido un affaire con uno de los cantantes latinos más conocidos en todo el mundo: Romeo Santos. Así lo ha contado al participar en un reto en el que un amigo le ha dado varios nombres de chicos y ella tenía que contestar sobre quién era el "más dotado".

- Aurah Ruiz estuvo con Romeo Santos -

"¿Cuál de estos chicos crees tú que es más dotado?", fue la pregunta que le hicieron, mismo tiempo en el que el amigo de Aurah le amenazó de forma divertida: "Si no lo cuentas tú, lo cuento yo"... "Teniendo en cuenta que conoces la historia de mi vida, te acabas de pasar mucho", le decía Aurah a su íntimo con una voz tímida y finalmente contestó: "Romeo Santos", al mismo tiempo que decía "lo conozco perfectamente. He estado muchos años viéndome con esa persona".





El amigo de la guapa expareja de Jesé Rodríguez, afirmó "¿qué, entonces, confirmamos delante de toda España que tú y Romeo Santos estuvieron juntos", por lo que Aurah sentenció en tono jocoso: "Como eso ha prescrito y ahora él tiene otra vida, lo confirmo. Fue la primera persona con la que estuve cuando se terminó mi relación con el papá de mi hijo", en referencia a Jesé Rodríguez.

Asimismo, Aurah Ruiz dejó claro que no le fue infiel al futbolista con el artista, a quien le mandó un claro mensaje. "Los dos podemos rehacer nuestra vida sin tener problema. Yo no me escondo, y él tampoco se tiene que esconder. Creo que sería sano cerrar este capítulo para que podamos avanzar en nuestras vidas, para que podamos ser felices, coger caminos separados y ya".