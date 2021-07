Bryan Acosta adelanta lo que Honduras debe hacer contra Panamá: "Hay que ganarles el medio campo"

Bryan Acosta sería una de las principales variantes que Fabián Coito utilice para el juego contra Panamá en Copa Oro y previo al duelo, compareció en una conferencia de prensa donde aseguró que el orden, recuperación y distribución en la media cancha será clave para poder ganarle a los centroamericanos.



Además ha destacado las cualidades del equipo contrario donde ve a Édgar Bárcenas como uno de los principales futbolistas a retener para evitar el juego ofensivo.



"Lo de ellos pasa por abrir las bandas, intentan llegar cerca del área y tienen futbolistas habilidosos como Bárcenas y sus delanteros, debemos contrarrestarlos porque son muy dinámicos y cuando pierden una pelota quieren recuperarla de inmediato, hay que a hacernos fuertes con nuestras virtudes", declaró el 'tambito'.





Uno de los objetivos de Honduras, según Acosta, es 'recueprar la pelota, distribuir bien y quienes vayan jugando tratar de hacerlo bien porque hay que ganarle el medio campo a Panamá", puntualizó.



Para Acosta este compromiso no representa 'presión ni obligación', simplemente "motivación porque ganando estamos en la siguiente ronda y eso nos motiva extra, sabemos lo que nos jugamos y no queremos llegar a ese tercer partido (con Qatar)... claro, con obligación de ganarlo, pero queremos asegurar el pase contra Panamá", detalló.



Aunque no quiso confirmar su titularidad, afirma que quiere 'hacerlo bien' si juega o sino "apoyar desde afuera".



¿Quién llega mejor?, "Somos selecciones que venimos haciendo bien las cosas, nos enfocamos en nosotros, pero ellos tuvieron un buen partido con Qatar, cada juego es diferente y mañana queremos hacerlo mejor y ganarlo".





Pese a las buenas sensaciones en el debut con una goleada, Acosta asegura que es mejor no estar pensando en finales o títulos, aunque es algo que desean: "Al venir a este tipo de competencias es con un objetivo, queremos el título, soñamos y trabajamos para eso, pero vamos paso a paso, ya ganamos con Granada, ahora Panamá, no podemos estar hablando de título porque apenas es el segundo partido, sí esperamos llegar a la final y ganarla", cerró.