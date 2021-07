Fabián Coito adelanta cambios ante Panamá: "Ojalá una situación nos permita ganar el juego"

El técnico de la Selección de Honduras, Fabián Coito, ya palpita el juego ante Panamá por la Fecha 2 de la Copa Oro 2021. Espera un partido cerrado. Además, descarta a Marcelo Pereira y adelanta cambios.

Thomas Christiansen, estratega canalero, advirtió que espera un partido "físico" y "tosco" y muy disputado.

"Por lo demostrado en las primeras dos fechas y características de jugadores esto (físico y tosco) va a estar presente. Hay que estar preparados para ese tipo de juego y tener herramientas para generar equilibro, limitar las virtudes del rival y aprovechar las oportunidades que seguramente no sean muchas en cuanto a cantidad".

Honduras arrancó goleando 4-0 a Granada, pero Coito reconoce que hay muchas cosas por mejorar por lo mostrado en el primer tiempo de ese encuentro. Advierte que será un juego de pocas opciones claras.

"Debemos mantener la solidez defensiva más allá que pasamos algunas situaciones comprometidas en la primer parte y a partir de una salida de generarle dificultades al rival para que se genere gol. El equipo se va haciendo fuerte y al momento de tener el balón generar ideas para hacer daño, generar movimiento, porcentaje de pases acertados y que hagan daño a las defensas rivales. Usar la tenencia de pelota con un fin para encontrar espacios. Aprovechar las ocasiones que se tenga que seguramente no serán muchas por la paridad de ambos equipos".

Descarta a Marcelo Pereira para este juego:

"Con Marcelo vamos día a día viendo su evolución, ya estamos cerca para que esté en condiciones. No puedo decir más porque prefiero dejarlo para a la parte de sanidad, pero para mañana está claro".

¿Por qué no ha suplido a Pereira?

"Un vez hecha la lista, para tener el cambio tiene que haber razones justificadas y en este caso no las hay. Luego de tener una pequeña lesión, Marcelo está en un proceso de recuperación y los plazos validan para contar con él, por eso no tenemos argumentos para descartarlo. Aparte está la expectativa de contar con él en el torneo".

¿Quioto y Elis titulares? Adelanta cambios en su equipo:

"No hay dos partidos iguales cuando cambian las características del equipo rival y pueden haber cambios de futbolistas pensando en alternar, en tener gente fresca. En ir alternando para mantener la intensidad, que es algo que nos preocupa para imponer cosas a lo largo del partido".

Sobre Panamá:

"Cuando lo enfrenté en selecciones juveniles le vi cosas buenas. Esta selección tiene también un orden importante, jugadores para mi gusto, de muy buen nivel, movimientos en el juego que hacen que sea un rival de riesgo. Duro, importante, no me sorprende que tenga los resultados que tiene, ni el crecimiento porque ya en juveniles lo habíamos percibido.

Dos equipos diferente a lo mostrado en el arranque:

"El partido va a ser diferente del que encontramos en la primera fecha. No podemos descansar y creer que porque ya conseguimos un resultado positivo va a influir y determinar el próximo juego porque son rivales diferentes, sabemos que las dificultades son otras y estamos claros en lo que podamos encontrar. Ojalá el partido no nos sorprenda, y poder sorprender nosotros con una situación que nos permita ganar el juego que es el objetivo que llevamos al campo".