Otra historia de amor: Catracho y gringa conmueven a las afueras del BBVA Compass previo al Honduras-Panamá

Otra historia de amor ha sido descubierta afuera de las canchas en la Copa Oro. Así como el aficionado mexicano dio a conocer su amorío con una estadounidense ante las cámaras televisivas el miércoles en el duelo del Tricolor ante Guatemala, esta tarde lo hizo un aficionado catracho en la previa del Honduras-Panamá en Houston.

En las afueras del BBVA Compass, escenario donde DIEZ se encuentra para cubrir la actividad del Grupo D donde milita la Bicolor, un porteño de 26 años llegó junto a su prometida de 22 años oriunda de Luisiana, Monroe, para presenciar el partido de la H, pero no sin antes compartir con este medio su historia.

Se trata de Henry Sánchez y Ruth Griffith, dos aficionados que llevan dos años de noviazgo y llevan una vida muy feliz residiendo en Nueva Orleans.

Ambos llegaron al estadio con la camisa de la H.

Henry se marchó hacia los Estados Unidos tras pedir un asilo por delincuencia y fue mediante Facebook donde conoció a quien ahora es la mujer de su vida, quien confesó estar encantada de los hondureños y su exquisita comida.

"Él es un buen muchacho, es muy humilde y es bien cariñoso conmigo. Somos novios y queremos dar un paso importante en nuestras vidas (matrimonio). Nos comprometimos en mayo", comentó Ruth.

"Yo estuve en una misión cristiano en Honduras en 2017. De la gente hondureña me gusta que son muy humildes, pues ellos me invitaban a sus casas y me cocinaba. La comida catracha que más me gusta son las baleadas y el pollo guisado", comentó la 'gringa' Griffith.

El hondureño Henry llegó junto a sus pareja horas antes del partido de la Bicolor ante Panamá que inicia a las 8:30 pm hora de Houston, pues no querían perderse el encuentro entre Granada y Qatar.

Mucho aficionado catracho continúa llegando el BBVA Compass para presenciar el juego de la Selección de Honduras que busca esta noche su boleto hacia los cuartos de final en la Copa Oro.