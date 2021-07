México o El Salvador: ¿Cuál será el rival de Honduras en cuartos de Copa Oro y dónde jugará?

Se completó la Fecha 2 de la Copa Oro 2021 y la Selección de Honduras venció 3-2 a Panamá en un partidazo en el BBVA Compass Stadiun de Houston y aseguró su boleto a los cuartos de final.

En la última jornada del Grupo D, la Bicolor se medirá a Qatar en un duelo que definirá al líder del grupo.

Los qataríes llegan al encuentro con 4 puntos tras golear 4-0 a Granada. La "H" tiene 6 puntos y le basta un empate para asegurar el primer lugar.

¿México o El Salvador? El rival en cuartos

Si el equipo catracho termina líder del Grupo D, se medirá al segundo del Grupo A, que en este momento es México.

Si termina segundo, su rival será el líder líder del Grupo A que en este instante es El Salvador.

Cuscatlecos y Aztecas se enfrentarán este domingo (8:00pm hora hondureña) para dirimir el líder en el Grupo A.

Independientemente de la posición en la que termine, la Selección de Honduras jugará su partido el sábado 24 de julio en el estadio State Farm de la ciudad de Glendale, Arizona.

LA ÚLTIMA JORNADA DE COPA ORO 2021

Domingo 18 de julio

3:00pm Estados Unidos vs. Canadá

3:00pm Martinica vs. Haití

8:00pm México vs. El Salvador

8:00pm Guatemala vs. Trinidad y Tobago

Martes 20 de julio

5:00pm Surinam vs. Guadalupe

5:00pm Costa Rica vs. Jamaica

7:00pm Honduras vs. Qatar

7:00pm Panamá vs. Granada

Tabla de Posiciones de la Copa Oro 2021