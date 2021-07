Honduras pone en su sitio a Panamá; los derrota y clasifica a cuartos de Copa Oro

Follow @GustavoRocaGOL

Honduras fue mejor de principio a fin. La "H" se creció, volvió a derrotar a Panamá cuatro años después y los puso en su sitito con un triunfo 3-2 que de paso los clasifica a los cuartos de final de la Copa Oro. El equipo de Fabián Coito jugó uno de sus mejores partidos y esta vez el premio sí fue justo; el triunfo estuvo del lado catracho.

El elenco azul comenzó ganando el partido desde el minuto cero con un BBVA Compass de Houston abarrotado de camisetas hondureñas. El estadio era una caldera, parecía el Olímpico de San Pedro Sula en cuanto a la presión de la afición, se miraban camisetas rojas dispersas ante un mar de paisanos nuestros.

Houston se pintó de azul y blanco y al final la selección catracha les regaló un triunfazo jugando fútbol con vértigo y alegría. Hoy, sí hay cosas por mejorar, pero el rendimiento de la "H" fue de 10 y alejando los fantasmas ante una selección que se había tornado díficil en los últimos años.

Hubo cohesión en el accionar del equipo, la mediacancha se hizo respetar con un Alex López y Deiby Flores que redondearon un partido fantástico. Se detectaron algunos despistes en defensa más que todo cuando Panamá despertaba de su letargo. Honduras los metió en su campo, temblaban cuando Romell Quioto cogía el esférico y eso pesó.

El partido comenzó eléctrico. Coito salió con Quioto y Alberth Elis en punta y querían herir desde el silbatazo inicial. De hecho, fue al minuto tres la primera llegada propiciada por Romel Quioto. El del Montreal con su velocidad penetró el área canalera, ingresó al área pero Eric Davis la mandó al tiro de esquina. Elis venía cerrando por el segundo palo pero el 'romántico' no lo miró.



Honduras tenía claro lo que quería; hacerle daño al equipo de Thomas Christiansen y el gol hondureño no se iba a hacer esperar y llegó al 9' cuando Quioto puso el primero, pero el árbitro gambiano Bakary Papa Gassama, apoyado del VAR, lo invalidó por clara posición adelantada.

Honduras acorraló a Panamá

La bicolor no descansaba, tenían descontrolados a los defensores rivales. Al 14' Alberth Elis pudo celebrar el primero a gran centro de Kevin Álvarez, no obstante, el del Boavista de Portugal no estuvo fino y perdonó.



... Y tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe reza aquel adagio y así fue. Al 21' Honduras encontró la fórmula del gol en una preciosa jugada colectiva donde Alex López las hizo de mago. Filtró el balón a ras de pasto a Romell Quioto, éste ganó la espalda de los panameños y ante la salida de Luis Mejía, definió el 1-0 esperado. Houston era una locura.





Tras eso, al 31' Panamá consiguió un lanzamiento penal luego de que el balón impactara en la mano del capitán Maynor Figueroa. El defensor Eric Davis canjeó por gol la pena máxima conseguida, quien mandó a callar a los catrachos en la celebración.



La "H" continuaba con su presión y al 37' un cabezazo de Kevin Álvarez a centro vía tiro libre de Bryan Acosta puso a temblar a la marea roja. El balón se fue a la última línea dándole un respiro a un exigido portero canalero.

Por su parte, Buba López hacía lo suyo. El del Real España se lució luego de un potente cabezazo de Rolando Blackburn a centro de Davis, el portero nuestro salvó, pero precedido de eso cayó el segundo de Panamá.

Un despiste de la defensa puso mal a Honduras; Edgar Bárcenas manejó el balón a su ley, esperó el desmarque de Alberto Quintero quien se corrió por la derecha y luego de un centro cruzado de banda a banda, apareció César Yanis por la izquierda para poner el 2-1 al 45+1'.





Así nos fuimos al descanso, con un 2-1 a favor de los panameños, sin merecerlo porque en volumen de juego y en posibilidades de gol Honduras había sido más. Comenzando el segundo tiempo, al 50' nuevamente Yanis tuvo la oportunidad de poner el tercero, no obstante Buba López se agigantó y evitó la caída.

La fórmula del gane hondureño en cinco minutos

El mediocampo se comenzó a ganar en posesión. Alex López cogía el esférico y buscaba a sus compañeros, Deiby Flores fue una máquina en destrucción y armado de juego, de hecho, hasta pisó terreno ajeno pero se vio tímido en el último tramo de las jugadas.



Al 57' el mismo Deybi robó un balón, se metió como ladrón entre la defensiva panameña, salió bien librado y una vez en el área disparó a marco. El "Manotas" Mejía rechazó el balón y le daba un respito a Christiansen.



Honduras cerró el triunfo en cinco minutos. Alex López se sacó de la manga un latigazo fenomenal desde fuera del área y así el elenco nacional ponía la paridad en el tablero, eso al 61', sin embargo, el equipo catracho fue incesante.

Cuando el cronómetro marcó al 65', Kevin Álvarez sacó desde su tierra un balonazo que fue bien recepcionado por Romell Quioto ante la marca rival. El delantero dominó el esférico, corrió buscando el marco rival y con la marca panameña quedada a base de velocidad, definió el 3-2 final a favor de Honduras.

Panamá, tirando manotadas de ahogado quiso empatar el cotejo pero sin argumentos futbolísticos, de hecho, Adalberto Carrasquilla lo intentó a la desesperada con un remate descompuesto que le sacó pintura al transversal.

FICHA TÉCNICA DEL HONDURAS vs PANAMA

Juego por la Copa Oro 2021 - Fase de grupos, 17 de julio de 2021



(3) - HONDURAS: Luis López; Félix Crisanto, Kevin Alvarez, Maynor Figueroa; Diego Rodríguez; Deiby Flores, Alex López, Boniek García, Bryan Acosta; Alberth Elis y Romell Quioto.



DT: Fabián Coito.



Goles: Romell Quioto 21', 61', Alex López 65'.



Cambios:

46' Entró Jhow Benavídez por Boniek García



46' Entró Johnny Leverón por Alberth Elis



70' Entró Jerry Bengtson por Romell Quioto



84' Entró Juan Delgado por Alex López



90' Entró Franklin Flores por Diego Rodríguez



Tarjetas amarillas: Maynor Figueroa, Félix Crisanto



Tarjetas rojas: No hubo.



(2) - PANAMÁ: Luis Mejía; Francisco Palacios, Harold Cummings, Roderick Miller, Eric Davis; Armando Cooper, Adalberto Carrasquilla, Alberto Quintero, Edgar Bárcenas, César Yanis; Rolando Blackburn.



DT: Thomas Christiansen.



Goles: Eric Davis 31', César Yanis 45+1'.



Cambios:

37' Entró Adolfo Machado por Harold Cummings

61' Entró Abdiel Ayarza por Alberto Quintero

62' Entró José Fajardo por Rolando Blackburn

67' Entró José Rodríguez por César Yanis



Tarjetas amarillas: Francisco Palacios, Roderick Miller, Adalberto Carrasquilla.



Tarjetas rojas: No hubo.



Estadio: BBVA Compass, Houston, Texas

Asistencia: 22,437 espectadores se reportaron

Árbitro: Bakary Papa Gassama (Gambia)