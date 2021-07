Técnico de Panamá sorprende tras perder ante Honduras y confiesa: "Me ganó el señor Coito la partida"

La selección de Panamá no pudo al final de duelo ante Honduras y perdió los tres puntos que ponen en riesgo su posibilidad de clasificar como segundo del Grupo D de la Copa Oro.



Su entrenador, Thomas Christiansen, compareció en conferencia de prensa y analizó el duelo ante Honduras, donde destaca las virtudes de Honduras y los errores de los canaleros.



"Tenemos nuestro analista arriba grabando el partido y nos mandó al banquillo que no había fuera de juego, pedimos al cuarto árbitro que lo revisase. Claro, una una caso es la imagen tomada de nuestro analista, pero es bastante lateral y se ve claro, pero ahí no podemos entrar, ahí si lo quiere ver, lo ven, sino no podemos hacer nada".



Christiansen un muy sincero e indicó: "Me ganó el señor Coito la partida, por lo menos me ganó el partido que es lo más importante para un equipo. Yo creo que nos faltó creernos en la primera parte".



En cuanto a los aspectos que se fallaron. "Cuando no teníamos la posición sufríamos y luego remontamos en la primera mitad a base de posición, llegada. Ya en la segunda parte, cierto cansancio nos metió atrás. Creo que tuvimos ocasiones y merecimos más que lo que hemos llevado hoy".





Al memento de ser consultado por el ambiente que se vivió en el BBVA Compass, el técnico canalero reconoció que fue muy lindo, pero lo ponen a pensar por la gran cantidad de goles en contra que suman en dos duuelos.



"Lo bueno para cualquier futbolista, entrenador, aficionados, es tener un estadio lleno como lo tuvimos, lastimas que no fueran todos de Panamá, fue como que jugáramos fuera. Al final creo que los cinco con goles fue bonito para el espectador, pero al recibir tres lo debes de analizar, no te llevas ningún punto en un partido clave ante Honduras y nos vamos con la cabeza baja".