Romell Quioto explicó el porqué de su celebración a lo 'Depay': ":“La traía en la mente por todo lo que he sufrido"

Romell Quioto fue una verdadera sensación con sus dos goles ante Panamá en la segunda jornada del Grupo D en la vigésima sexta edición de la Copa Oro 2021.

En las redes sociales los halagos no pararon y hay quienes hicieron énfasis en el delantero catracho comparándolo con 'Memphis Depay', el delantero holandés y nuevo fichaje del Barcelona debido a su forma de festejar los goles.

En pláticas con el periodista Eduardo Solano, el seleccionado nacional le aclaró el porqué realizó sus festejos de esta forma.

“La traía en la mente, por todo lo que he sufrido, por tanta gente que me ha señalado, porque siempre me han juzgado, pero ellos saben, que siempre que me pongo la camisa de la H, lo doy todo", escribió Eduardo Solano a través de su cuenta de Twitter.

Quioto reflexionó en que "esto es un honor para mi, soy consiente de todas mis acciones, sé que no todas han sido buenas y eso te pasa factura al final, la vida es para esto, para cometer errores, reflexionar y aprender al final, estoy muy agradecido por todo lo ocurrido, te lo aseguro por Dios".



Romell Quioto celebrando su anotación ante Panamá en el BBVA Compass.

El delantero del CF Montreal figura entre los mejores cinco goleadores en lo que va de la Copa Oro con tres anotaciones en dos partidos. El "Romántico" aparece en la tercera posición junto al haitiano Duckens Nazon (3), el canadiense Cyle Larin (3). Nahki Wells de Bermuda y el haitiano Freantzdy Pierrot (4) ocupan el primer lugar.